Как выбрать самый выгодный тариф для студентов? Обзор предложений от Киевстар, Vodafone и Lifecell.

Самые выгодные тарифы для студентов: обзор предложений от ведущих операторов.

Выбирая оптимальный тарифный план для студента важно учитывать объем мобильного интернета, количество минут для звонков и стоимость услуг. Современный студент нуждается в стабильном доступе в интернет для обучения и развлечений, а также в достаточном количестве минут для общения с друзьями и семьей.

Учитывая эти потребности, рассмотрим предложения трех ведущих операторов Украины: Киевстар, Vodafone и Lifecell.

Киевстар

Тариф "LOVE UA Комфорт"

• Стоимость : 140 грн на 4 недели

• Интернет : 6 ГБ

• Звонки : Безлимитные внутри сети Киевстар и 60 минут на другие сети Украины и некоторые международные направления

Этот тариф подходит для студентов, активно использующих звонки внутри сети и умеренно использующих мобильный интернет.

Vodafone

Тариф "Red Start"

• Стоимость : 190 грн в месяц (для новых абонентов первые 6 месяцев — 150 грн/мес)

• Интернет : 20 ГБ

• Звонки : Безлимитные внутри сети Vodafone и 200 минут на все сети Украины

Этот тариф выгоден для студентов, нуждающихся в большей степени в интернете и совершающих звонки на разные сети.

Lifecell

Тариф "Макси Лайф"

• Стоимость : 190 грн на 4 недели

• Интернет : 25 ГБ

• Звонки : 750 минут на все сети Украины; безлимит внутри сети Lifecell

Также скидка –10% для студентов lifecell Campus.

Этот тариф экономически выгоден для студентов, особенно тем, кто часто использую мобильный интернет.

Для студентов, ищущих баланс между стоимостью и объемом услуг тариф "Макси Лайф" от Lifecell является оптимальным выбором. Он предлагает 25 ГБ интернета и 750 минут на все сети за 190 грн. в месяц. Также скидка –10% для студентов делает его привлекательным вариантом для активных пользователей мобильной связи.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о том, как выбрать оптимальный тариф для пенсионеров : что предлагают Киевстар, Vodafone и Lifecell.