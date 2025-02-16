Как выбрать самый выгодный тариф для студентов? Обзор предложений от Киевстар, Vodafone и Lifecell.
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Самые выгодные тарифы для студентов: обзор предложений от ведущих операторов.
Выбирая оптимальный тарифный план для студента важно учитывать объем мобильного интернета, количество минут для звонков и стоимость услуг. Современный студент нуждается в стабильном доступе в интернет для обучения и развлечений, а также в достаточном количестве минут для общения с друзьями и семьей.
Учитывая эти потребности, рассмотрим предложения трех ведущих операторов Украины: Киевстар, Vodafone и Lifecell.
Киевстар
Тариф "LOVE UA Комфорт"
• Стоимость : 140 грн на 4 недели
• Интернет : 6 ГБ
• Звонки : Безлимитные внутри сети Киевстар и 60 минут на другие сети Украины и некоторые международные направления
Этот тариф подходит для студентов, активно использующих звонки внутри сети и умеренно использующих мобильный интернет.
Vodafone
Тариф "Red Start"
• Стоимость : 190 грн в месяц (для новых абонентов первые 6 месяцев — 150 грн/мес)
• Интернет : 20 ГБ
• Звонки : Безлимитные внутри сети Vodafone и 200 минут на все сети Украины
Этот тариф выгоден для студентов, нуждающихся в большей степени в интернете и совершающих звонки на разные сети.
Lifecell
Тариф "Макси Лайф"
• Стоимость : 190 грн на 4 недели
• Интернет : 25 ГБ
• Звонки : 750 минут на все сети Украины; безлимит внутри сети Lifecell
Также скидка –10% для студентов lifecell Campus.
Этот тариф экономически выгоден для студентов, особенно тем, кто часто использую мобильный интернет.
Для студентов, ищущих баланс между стоимостью и объемом услуг тариф "Макси Лайф" от Lifecell является оптимальным выбором. Он предлагает 25 ГБ интернета и 750 минут на все сети за 190 грн. в месяц. Также скидка –10% для студентов делает его привлекательным вариантом для активных пользователей мобильной связи.
Напомним, что ранее "Телеграф" писал о том, как выбрать оптимальный тариф для пенсионеров : что предлагают Киевстар, Vodafone и Lifecell.