World Press Photo визнала неправильним порівняння страждань українців та росіян, проте нагороди не скасує

У World Press Photo визнали, що не повинні були представляти ці фото як пару

Организаторы World Press Photo признали ошибку в объединении работ "Подземный полевой госпиталь" Нанны Хайтманн и "По ту сторону окопов" Флориана Бахмайера, поскольку это создало "ложную равноценность" между страданиями украинцев и российских оккупантов.

Глава международного жюри Люси Контичелло в ответе на обращение "Детектора медиа" отметила: "Мы не должны были представлять эти две фотографии как пару, поскольку это предполагает, что их следует рассматривать и понимать только в диалоге друг с другом. Это создает слишком упрощенную и ложную равноценность и отодвигает на второй план историю, которую каждая разгорает по другой план".

Скандал разгорелся после оглашения результатов конкурса World Press Photo 2025, когда среди победителей оказалось фото раненого российского оккупанта, а также работа журналиста российского государственного агентства ТАСС Михаила Терещенко из Грузии.

Украинская ассоциация профессиональных фотографов (UAPP) опубликовала заявление, в котором выразила удивление результатам конкурса. Ассоциация указала, что награждение российских фотографов, поддерживающих государственную идеологию России, фактически позволяет пропагандистским месседжам проходить через международные соревнования. "Вознаграждая российских фотографов, служащих выразителями государственной идеологии РФ, конкурс делает видимой позицию агрессора и способствует замене понятий", — говорится в заявлении UAPP.

Фотожурналист Сергей Коровайный, документирующий российско-украинскую войну, также выразил свое разочарование: "С болью и разочарованием смотрю на результаты World Press Photo этого года". По его словам, изображение раненого российского солдата рядом со снимком девочки-переселенки, которую обстреляли россияне, является попыткой создать впечатление, что страдание есть "по обе стороны".

«Вне окопов», Флориан Бахмайер. На снимке — 6-летняя украинка Ангелина из Харьковщины, которая из-за войны страдает от панических атак

"Подземный полевой госпиталь", немецкая журналистка Нанна Хайтманн. На этой фотографии – раненый под Бахмутом российский оккупант, которого пытаются спасти.

По премии, полученной фотографом российского информационного агентства ТАСС Михаилом Терещенко, организаторы сообщили, что не будут отменять награду. Однако они планируют усовершенствовать правила и процедуры работы с заявками от фотографов, работающих на государственные учреждения. Организаторы отметили, что будут консультироваться с фотографами из таких стран как Грузия и Украина, а также с теми, кто работает в странах с репрессивными режимами.

В своем ответе World Press Photo также напомнили о процессе оценки работ: каждая заявка рассматривается анонимно, члены жюри не знают, кто автор фотографий и на кого они работают. На следующих этапах судейства предоставляется ограниченная информация, например, национальность и пол фотографа.

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