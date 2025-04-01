Клиент пожаловался на lifecell и назвал оператора "предателем". Что произошло

Он подозревает оператора в уловках

Мобильный оператор lifecell пытается привлечь новых клиентов выгодными тарифами. Однако для тех, кто давно с lifecell, условия гораздо хуже, чем для новичков.

Абоненты-старожилы выражают свое возмущение на Facebook-странице lifecell. Некоторые очень эмоционально.

В частности пользователь, по имени Д.Мон Сергеев призвал не верить "этим лжецам". Он добавил, что оператор Лайф не "ценит постоянных клиентов". Мужчина подозревает, что заманив новых клиентов выгодными тарифами, оператор повысит их.

"Когда они ложью заманят к себе побольше клиентов, потом предательски повысят тарифы в одностороннем порядке. Не верьте этим лжецам, для них клиенты не важно, для них важно количество клиентов, которых можно ободрать. Они хуже депутатов…. Лжецы….. Предатели… Отказывайтесь от них…", — написал абонент.

Представитель оператора ответил: "нам досадно, что у Вас сложилось такое мнение". Он пояснил, что для тех абонентов, которые решились перенести номер от другого оператора, предоставляются более "лояльные условия".

"Это решение не легкое и со своей стороны мы облегчаем его для абонентов. Обращаем Ваше внимание, что скидка для перенесенных номеров действует не на все тарифные планы и со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы все абоненты были удовлетворены нашими услугами", — ответили у оператора.

Разная стоимость тарифов для перенесенных номеров и постоянных клиентов в lifecell

lifecell предлагает разную стоимость на один и тот же тарифный план для тех, кто перенесет номер телефона с другого оператора и для "старожилов". В частности, стандартная стоимость тарифного плана "Макси" — 300 гривен на 4 недели. Для абонентов, воспользовавшихся услугой "перенос номера" цена составляет 190 гривен.

Как рассказывал "Телеграф", абонент lifecell пожаловался, что ему отключили сим-карту без предупреждения. Что ответил оператор.