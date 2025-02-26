Один из банков решил "порадовать" своих клиентов новыми тарифами: что изменится с 17 марта

Клиентам одного из банков придется платить больше.

АО "ПУМБ" сообщило об обновлении тарифов на обслуживание физических лиц, которые вступят в силу 17 марта 2025 года. Самое важное изменение касается сервиса "Pay Hub" – теперь пользователи больше не смогут оплачивать мобильную связь без комиссии.

Как сообщается на официальном сайте АО "ПУМБ", согласно обновленным тарифам, комиссия за "Прием и перевод платежей Клиентов по оплате за услуги мобильной связи" составит 2% от суммы платежа + 1 грн. Это правило распространяется на всех пользователей Pay Hub, независимо от их регистрации на веб-ресурсе. Ранее некоторые клиенты могли производить такие платежи без дополнительных затрат, но теперь эта возможность отменяется.

Клиентам, регулярно оплачивающим мобильную связь через "Pay Hub", следует учитывать новую комиссию при планировании платежей. Во избежание непредвиденных расходов рекомендуется заранее проверять списываемую со счета сумму.

Ознакомиться с полным перечнем обновленных тарифов можно по этой ссылке или в отделениях банка.

Ранее "Телеграф" писал о том, что один из самых богатых людей Венгрии, бизнесмен Иштван Тиборц, являющийся зятем премьер-министра Виктора Орбана, якобы рассматривает возможность покупки российского представительства австрийского банка Raiffeisen (RBI).