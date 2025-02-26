Нацбанк опроверг слухи, что якобы давал согласие на продажу БТА банка
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Для такого согласия действующее законодательство требует проведения проверки инвестора и источников происхождения средств
Национальный банк Украины опроверг слухи, что якобы давал согласие на продажу БТА банка.
Об этом говорится в заявлении НБУ в ответ на распространение ложной информации в анонимных телеграмм-каналах.
"В настоящее время НБУ не получал заявлений о получении существенного участия в БТА банка, а значит, никаких согласий со стороны регулятора на уровне руководства или на уровне комитета не предоставлялось", — подчеркивает Нацбанк.
Регулятор отмечает, что для такого согласия действующее законодательство требует проверки инвестора и источников происхождения средств.
НБУ считает, что распространение таких слухов является очередной попыткой дискредитации регулятора, чтобы в дальнейшем подвергать сомнению все решения по БТА банку.
Ранее ТГ-каналы распространили недостоверную информацию, что якобы БТА банк получил разрешение регулятора на смену владельца вне установленного порядка.