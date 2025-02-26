Один з банків вирішив "порадувати" своїх клієнтів новими тарифами: що зміниться з 17 березня

Клієнтам одного з банків прийдеться платити більше.

АТ "ПУМБ" повідомив про оновлення тарифів на обслуговування фізичних осіб, які набудуть чинності 17 березня 2025 року. Найважливіша зміна стосується сервісу "Pay Hub" – відтепер користувачі більше не зможуть оплачувати мобільний зв’язок без комісії.

Як повідомляється на офіційному сайті АТ "ПУМБ", згідно з оновленими тарифами, комісія за "Приймання та переказ платежів Клієнтів по сплаті за послуги мобільного зв’язку" становитиме 2% від суми платежу + 1 грн. Це правило поширюється на всіх користувачів "Pay Hub", незалежно від їхньої реєстрації на веб-ресурсі. Раніше деякі клієнти могли здійснювати такі платежі без додаткових витрат, але тепер ця можливість скасовується.

Клієнтам, які регулярно оплачують мобільний зв’язок через "Pay Hub", варто враховувати нову комісію при плануванні платежів. Для уникнення непередбачених витрат рекомендується заздалегідь перевіряти суму, що списується з рахунку.

Ознайомитися з повним переліком оновлених тарифів можна за цим посиланням або у відділеннях банку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що один із найбагатших людей Угорщини, бізнесмен Іштван Тіборц, який є зятем прем’єр-міністра Віктора Орбана, нібито розглядає можливість купівлі російського представництва австрійського банку Raiffeisen (RBI).