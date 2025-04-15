В его случайную смерть не верили: что известно о гибели нардепа Дмитрия Тимчука и где он похоронен

Нардеп был основателем сообщества "Информационное сопротивление"

Дмитрий Тимчук — политический журналист и военный, который был координатором группы "Информационное сопротивление". Он стал известен тем, что освещал аннексию Россией Крыма и вооруженную агрессию на Донбассе. Затем Тимчук попал в Верховную Раду. В 2019 году мужчина погиб при странных обстоятельствах. Ранее мы рассказывали о том, как погиб известный нардеп 2000-х Александр Емец.

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность журналиста, как он погиб и где похоронили.

Что известно о Дмитрии Тимчуке

Тимчук появился на свет в Чите, что в России, в 1972 году. В детстве часто находился в Германии, потому что его отец проходил в этой стране военную службу. Через некоторое время семья переехала в Бердичев, что на Житомирщине. В этом городе Дмитрий учился в политехническом колледже. Позже Тимчук овладел военной журналистикой во львовском училище.

В течение 2 лет Тимчук проходил в службу в войсках противовоздушной обороны. В 1997-2000 годах он работал в пресс-службе Национальной гвардии Украины. В период с 2000-2012 годов находился на службе в разных подразделениях Министерства обороны. Имел командировки в горячие точки: Ирак, Ливан и Косово. В этих странах он посещал украинские контингенты миротворческих сил ООН.

Тимчук ездил в горячие точки, фото из сети

Дмитрий также работал главным редактором онлайн-издания "Флот-2017" и руководителем общественной организации "Центр военно-политических исследований".

В 2014 году Тимчук стал координатором группы "Информационное сопротивление". В сообществе распространяли информацию об аннексии Россией Крыма и ее начале войны на Донбассе. Группа стала популярной в Украине, ведь там развенчивается российская пропаганда.

Тимчук основал группу "Информационное сопротивление", фото из сети

В 2014 году Дмитрий стал народным депутатом от партии "Народный фронт". В то же время он руководил военным советом этой политической силы. Дмитрий работал в комитете ВР по национальной безопасности и обороне. В парламенте депутат разрабатывал законы о национальной безопасности и обороне страны. Получив звание подполковника ВСУ, в 2017 году Дмитрий вышел в запас.

Смерть и похороны Дмитрия Тимчука

В 2019 году нардеп был найден мертвым в его квартире с огнестрельным ранением головы. Жена Дмитрия позвонила на "скорую" и сказала, что ее муж чистил оружие и нечаянно выстрелил в себя. Он погиб в 46 лет.

В обществе существовали разные версии относительно смерти Тимчука. Некоторые верили, что Дмитрий случайно застрелил себя, когда чистил оружие. В то же время другие считали странным такую версию, потому что Тимчук хорошо владел оружием. Отдельные эксперты полагали, что нардеп не мог выстрелить себе в голову даже случайно.

Тимчук погиб при странных обстоятельствах в 2019 году, фото из сети

Известно, что в день смерти Тимчука Международная следственная группа представляла отчет о расследовании крушения рейса МН17. В 2014 году россияне сбили Boeing 777 возле Донецка, в результате которого погибли около 300 человек. Дмитрий собирал доказательства по этому делу. Полиция начала уголовное производство по факту смерти Тимчука — умышленное убийство.

На похороны с нардепом пришли около 150 человек. Кроме родных и близких, были и известные политики, в том числе Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Арсен Аваков, Антон Геращенко. Прощание с Дмитрием проходило в столичном Доме офицеров.

Яценюк, Турчинов и Аваков на похоронах Тимчука, фото из сети

Тимчука похоронили в родном Бердичеве, на Центральном городском кладбище. В течение 6 лет ничего не известно о могиле военного и установили ли там памятник. Вероятно, семья Дмитрия не хочет лишнего внимания к усопшему.

Похороны Дмитрия Тимчука

Ранее "Телеграф" писал, как выглядит сейчас могила отца Святослава Вакарчука. Он был известным физиком.