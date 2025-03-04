Трамп не оправдал ожидания: что наблюдается на ринке американских акций

Новости о пошлинах подкосили американские компании

Ожидания американского бизнеса от смены администрации Белого дома похоже не оправдалось. Об этом свидетельствует существенное падение стоимости акций американских компаний.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что накануне выборов на Уолл-стрит были высокие ожидания, а сразу после голосования индекс S&P 500 поднялся на 5%, что прибавило ему 2,8 триллиона долларов в стоимости.

Однако сейчас на рынке наблюдается обратный тренд, а крупнейшие американские компании падают в стоимости на фоне угроз введения президентом США Дональдом Трампом пошлин против ближайших торговых партнеров — Канады, Мексики и Европы.

На утро вторника индекс S&P 500 потерял еще 1,7%. В целом он понизился на 6,4% в сравнении с рекордом, установленным после выборов, и по сути дошел до показателей, которые наблюдались в день выборов. Таким образом, американские акции потеряли 3,6 триллиона долларов

Крупные инвесторы решительно демонстрируют, что не намерены идти на риски, а компании с малой капитализацией понесли серьезные потери. Индекс Russell 2000 к настоящему времени упал на 16% после быстрого роста на 8% после дня голосования.

Корпорации-гиганты тоже не остались в стороне. Например, акции Nvidia Corp поставили рекорд стоимости 6 января, однако теперь они опустились на 25%. При этом 8,7% были потеряны лишь за этот понедельник. Tesla Илона Маска практически удвоила стоимость перед выборами, но теперь она теряет 45%.

"Трейдеры сначала продают, а потом задают вопросы. Рынок переоценен, и трейдеры теперь осознают тот факт, что грядут пошлины", — сказал старший менеджер Miramar Capital Макс Вассерман.

Издание отмечает, что непредсказуемость Трампа может в любой момент перевернуть тренды, однако уже заметно, что в этом году индекс S&P 500 отстает от китайских, европейских, канадских и мексиканских аналогов.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появились сообщения, что подписание сделки по добыче украинских минералов произойдет еще до выступления Трампа в Конгрессе 5 марта.