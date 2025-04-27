Пренебрежительно относятся к владельцам этого имени

Имя для человека имеет большое значение, оно дается нам с рождения. Однако некоторых может раздражать, как россиян бесит имя Степан.

"Телеграф" расскажет, почему в России не любят это имя. А также какую ассоциацию оно вызывает.

Раздражение у некоторых россиян, прежде всего, вызывает через ассоциацию со Степаном Бандерой, украинским политическим деятелем и лидером ОУН, которого российская пропаганда представляет как символ украинского национализма и врага России. Эта ассоциация усиливается войной между Украиной и Россией, а также мифами, навязывающими негативный образ Бандеры, вызывая у россиян страх и ненависть ко всему, что связано с украинской идентичностью.

В России имя Степана Бандеры часто используется в искаженном и отрицательном контексте. В российских СМИ и официальной пропаганде имя Бандеры часто используется в качестве общего термина для дискредитации украинского национально-освободительного движения. Термины "бандеровцы" и "необандеровцы" употребляются как пренебрежительные определения для украинских патриотов в целом, без всякой привязки к реальным историческим фактам или политическим взглядам конкретных людей.

Напомним, что мы рассказывали, какое женское украинское имя бесит россиян. Они часто над ним насмехаются.

Ранее "Телеграф" писал, почему украинцы называют русских солдат "Ваньками".