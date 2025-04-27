"Барселона" выиграла Кубок Испании, дожав "Реал" в овертайме (видео)

Решающая игра прошла в Севилье

В субботу, 26 апреля, "Барселона" и "Реал" встретились в финале Кубка Испании сезона 2024/25. Накануне Сливочные вылетели из Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая в Севилье на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 2:2 в основное время, а в компенсированное время каталонцы дожали "Реал" — 3:2 победа "Барселоны"! Об этом сообщает "Телеграф".

Сине-гранатовые с первых минут завладели мячом, а вот "Реал" выбрал тактику второго номера, причем футболисты Сливочных действовали очень жестко в отборе. В итоге давление каталонцев принесло свои плоды. На 28-й минуте Ламин Ямаль ворвался в чужую штрафную и выкатил мяч под удар Педри — испанец пробил точно в угол ворот.

Во втором тайме команды стали играть менее осторожно. И "Барса", и "Реал" значительно взвинтили темп, что привело к обилию моментов у ворот обеих команд. На 70-й минуте Килиан Мбаппе прямым ударом со штрафного сравнял счет. Еще через 7 минут Орельен Чуамени ударом головой после подачи с углового вывел "Реал" вперед. "Барса" отыгралась на 84-й минуте усилиями Феррана Торреса, а в компенсированное время каталонцы заработали пенальти, который был отменен с помощью VAR. Этот эпизод наверняка станет самым обсуждаемым после игры на фоне судейского скандала накануне Эль-Класико. Также рефери не усмотрели пенальти в моменте с падением Феррана Торреса в борьбе с Рюдигером.

В овертаймах "Барселона" дожала "Реал". На 116-й минуте Жюль Кунде ударом со средней дистанции поразил ворота Куртуа.

"Барселона" – "Реал" – 3:2

Голы: Педри, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 – Мбаппе, 70, ТчуамЕни, 77

Предупреждения: Мартин, 37, де Йонг, 68, Рафинья, 90+10 – Модрич, 90+1, Беллингем, 107

Удаление: Рюдигер, 120+3 (на скамье запасных, неспортивное поведение)

"Барселона": Щесны – Кунде, Кубарси, Мартинес, Мартин – Педри (Эрик Гарсия, 98), Ольмо (Фермин Лопес, 65), где Йонг – Ямаль, Торрес (Виктор, 115), Рафинья

"Реал": Куртуа – Васкес (Модрич, 55), Асенсио, Рюдигер (Эндрик, 111), Менди (Фран Гарсия, 11) – Вальверде, Тчуамэни, Себальос (Гюллер, 55) – Беллингем – Родриго (Мбаппе, 46), Винисиус (Браим Диас, 89)

Таким образом "Барселона" выиграла 32-й Кубок Испании (рекорд), у "Реала" 20 титулов.

Полный видеообзор матча "Барселона" — "Реал" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Барселона" выиграла все "Эль-Класико" в сезоне 2024/25. В первом круге чемпионата Испании Сине-гранатовые обыграли Королевский клуб со счетом 4:0. Затем, Блаугранас триумфовали в Суперкубке страны.