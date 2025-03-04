Эксперт института им. Александра Поля Павел Верновский о международной политике США

Все, кто меня давно читает, знает, что я никогда не смотрел на мир в розовых очках.

Скорее, наоборот, пока подавляющая часть моих соотечественников восхищались Соединенными штатами и западным миром в целом. То я всегда любил "темные" страницы их истории.

Ну вот к примеру. Когда-то мне в руки попалась книга Генри Киссинджера "Про Китай". И в этой книге он достаточно подробно объяснил логику сближения США с Китаем. Они боялись коалиции Китая с СССР.

И вот когда они налаживали отношения с Китаем, тогда США также официально дружили с Тайванем. А для того чтобы сблизиться с Китаем, им китайцы поставили ультиматум: вы должны полностью отказаться от контактов и поддержки Тайваня.

Что сделали США? Остановили все официальные дипломатические отношения. Закрыли посольства.

А теперь представьте, что испытывал Тайвань в тот период. Это было очень серьезное унижение. Причем так же в Тайване появились подозрения, что США их сдают Китаю. И это без всяких преувеличений был тяжелый удар в спину.

Вообще советую эту книгу всем, чтобы вы могли увидеть насколько циничной может быть политика США. Причем не из желтой прессы, а именно из слов людей, которые были авторами этой политики.

Тем не менее, несмотря на это унижение, реальность оказалась несколько иной. У США осталась определенная принципиальная позиция. Тайвань остается в сфере американских интересов, и мы не позволим его оккупировать. И прошло уже многие годы, но Тайвань никто не сдал.

Поэтому я понимаю всех, кому не нравится поведение наших союзников. Мне оно тоже не нравится. Однако все же я не считаю, что сейчас правильно разбрасываться словами о капитуляции и о сдаче Украины. И тем более ссориться с ними и отказываться от их поддержки.

Источник: пост Верновского в Facebook.