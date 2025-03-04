Циничная политика в США. Удар в спину партнеру для них не в новинку - Павел Верновский
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эксперт института им. Александра Поля Павел Верновский о международной политике США
Все, кто меня давно читает, знает, что я никогда не смотрел на мир в розовых очках.
Скорее, наоборот, пока подавляющая часть моих соотечественников восхищались Соединенными штатами и западным миром в целом. То я всегда любил "темные" страницы их истории.
Ну вот к примеру. Когда-то мне в руки попалась книга Генри Киссинджера "Про Китай". И в этой книге он достаточно подробно объяснил логику сближения США с Китаем. Они боялись коалиции Китая с СССР.
И вот когда они налаживали отношения с Китаем, тогда США также официально дружили с Тайванем. А для того чтобы сблизиться с Китаем, им китайцы поставили ультиматум: вы должны полностью отказаться от контактов и поддержки Тайваня.
Что сделали США? Остановили все официальные дипломатические отношения. Закрыли посольства.
А теперь представьте, что испытывал Тайвань в тот период. Это было очень серьезное унижение. Причем так же в Тайване появились подозрения, что США их сдают Китаю. И это без всяких преувеличений был тяжелый удар в спину.
Вообще советую эту книгу всем, чтобы вы могли увидеть насколько циничной может быть политика США. Причем не из желтой прессы, а именно из слов людей, которые были авторами этой политики.
Тем не менее, несмотря на это унижение, реальность оказалась несколько иной. У США осталась определенная принципиальная позиция. Тайвань остается в сфере американских интересов, и мы не позволим его оккупировать. И прошло уже многие годы, но Тайвань никто не сдал.
Поэтому я понимаю всех, кому не нравится поведение наших союзников. Мне оно тоже не нравится. Однако все же я не считаю, что сейчас правильно разбрасываться словами о капитуляции и о сдаче Украины. И тем более ссориться с ними и отказываться от их поддержки.
Источник: пост Верновского в Facebook.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.