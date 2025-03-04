Трамп торопится подписать сделку по украинским минералам: когда это произойдет — Reuters

Сделка может быть подписана очень скоро

Белый дом рассчитывает на подписание сделки по украинским редкоземельным металлам до конца суток. Расчет идет на то, что президенту США Дональду Трампу будет, что показать во время выступления в Конгрессе, которые начнутся 5 марта в 4:00 по Киевскому времени.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три неназванных источника. Чиновники отметили, что сделка еще не подписана и все может быть изменено в последний момент.

Источники издания отмечают, что якобы лично Трамп сообщил своим советникам о намерении подписать соглашение. Официально Белый дом информацию не комментировал, также она не поступала и от представителей Украины.

Издание также сообщает, что переговоры о подписании продолжались в течение нескольких последних дней. При этом американские чиновники призывали украинскую сторону убедить президента Владимира Зеленского в необходимости публично извиниться.

В понедельник Трамп публично сообщил, что его администрация все еще нацелена на подписание соглашения, однако добавил, что "Украина должна быть более благодарной".

"Эта страна держалась с ними и в горе, и в радости. Мы дали им гораздо больше, чем Европа, и Европа должна была дать больше, чем мы", — сказал американский президент.

Как сообщалось ранее, договор о добыче минералов должны были подписать президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Вашингтоне 28 февраля. Однако встреча сорвалась из-за спора о гарантиях безопасности между Зеленским и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Однако в ночь на 4 марта конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик и глава ОПУ Андрей Ермак сообщили, что страны все еще намерены ее подписать и сделают это в ближайшее время.