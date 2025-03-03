Не только на коммуналку: на что больше всего украинцы тратили "тысячу Зеленского"

Финансовая помощь украинцам: что известно о результатах "Зимней е Поддержки".

Программа "Зимняя естьПоддержка" (Ред. в укр. вар. "Зимова єПідтримка") стала одной из самых масштабных финансовых инициатив правительства. За три месяца более 12 миллионов украинцев подали заявки через приложение "Дия", чтобы получить государственную помощь в размере 1000 гривен.

В общей сложности почти 14,4 миллиона граждан воспользовались программой, что стало рекордом для социальных инициатив Украины. Об этом сообщает "Дия".

Куда тратили деньги?

Наибольшая доля выплат пошла на покрытие первоочередных потребностей населения. Основные направления расходов:

57% — оплата коммунальных услуг

Приобретение лекарства

Покупка украинских книг

Донаты в поддержку ВСУ и благотворительность

Кто получил помощь через Укрпочту?

Программа охватила все слои населения, включая детей, находившихся на территории Украины. Для обеспечения выплат важную роль сыграла Укрпочта, которая благодаря своей разветвленной сети доставляла помощь даже в отдаленные населенные пункты.

Через Укрпочту 1,7 млн украинцев получили выплаты, из них:

1,2 млн – в селах

500 тыс. – в городах

171 тыс. – на прифронтовых территориях

Как долго можно использовать денежные средства?

Украинцы, подавшие заявку до 28 февраля, гарантированно получат свои выплаты. Полученные средства можно использовать вплоть до конца 2025 года.

На что еще тратили "поддержку"?

Кроме коммунальных платежей, украинцы также тратили государственную помощь на:

Пополнение мобильного счета

Поддержку украинских производителей

Подписка на газеты и журналы

Прочие социально важные расходы

Программа реализовывалась Министерством экономики по сотрудничеству с Минцифры и Минсоцполитики. В ее внедрении также участвовали АО "Укрпочта", уполномоченные банки и технический администратор информационной системы.

Программа "Зимняя естьПоддержка" стала важным шагом в поддержке населения во время экономического кризиса, помогая миллионам украинцев покрыть неотложные расходы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинский институт книги опубликовал подборку книг, которые чаще всего покупали 18-летние украинцы по программе "еКнига". Эта программа позволяет молодым украинцам, которым исполнилось 18 лет, получать финансовую помощь от государства на покупку книг.