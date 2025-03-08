С 11 марта Киевстар предлагает новый тариф для корпоративных клиентов: что изменится

Киевстар обновляет тарифы: что изменится для корпоративных клиентов?

С 11 марта 2025 мобильный оператор Киевстар обновляет свои тарифные планы для корпоративных клиентов. Действующий тариф Business LOVE UA. Магнит закрывается для новых подключений и получает новое название – Business LOVE UA. Магнит 2024.

Об этом сообщается на официальном сайте оператора "Киевстар". Взамен ему запускается новый тарифный план Business LOVE UA. Магнит, который станет доступным для корпоративных абонентов, переходящих на Киевстар от другого оператора, сохраняя свой номер.

Подробные условия нового тарифа будут опубликованы на официальном сайте Киевстара 11 марта 2025 года. Пользователи могут ознакомиться со всеми возможностями и преимуществами нового пакета услуг.

Изменения в тарифной линейке направлены на улучшение условий для бизнес-клиентов и привлечение новых абонентов. Киевстар продолжает адаптировать свои предложения к потребностям корпоративного сегмента, предлагая выгодные решения для общения и мобильной связи.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинский мобильный оператор Lifecell объявил о масштабных изменениях в своей тарифной политике. Компания будет постепенно закрывать сразу 40 тарифных планов, а абоненты будут переведены на новые условия обслуживания.