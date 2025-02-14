Lifecell массово закрывает тарифы: какие изменения ждут абонентов

Масштабные изменения от lifecell: закрытие популярных тарифов

Украинский мобильный оператор Lifecell объявил о масштабных изменениях в своей тарифной политике. Компания будет постепенно закрывать сразу 40 тарифных планов, а абоненты будут переведены на новые условия обслуживания.

Однако произойдет это не сиюминутно – ожидается, что процесс начнется 17 февраля и продлится до 20 марта, – пишет OBOZ.UA

Когда и как произойдут перемены?

Закрытие тарифов начнется 17 февраля 2025 и продлится до 20 марта 2025 года. Уже с 10 февраля абоненты начнут получать SMS-сообщения с деталями по их переходу на новые тарифные планы. Lifecell уверяет, что процесс будет постепенным и пользователи заранее узнают все изменения.

Какие тарифы закрывает Lifecell?

Список тарифных планов, которые прекратят свое существование, достаточно значителен. В него вошли как популярные тарифы, так и менее известные предложения:

"Школьный лайф";

"Просто Лайф 2020";

"Просто Лайф. Регион 2020";

"практический";

"льготный";

"Железная Двадцатка";

"Удобный";

"BiP Жара" и "BiP Жара Плюс";

"Изи Лайф";

"Жара GO", "Жара GO PLUS";

"Хайп";

"Жара Лайт", "Жара Лайт 2021";

"Смарт М", "Смарт L", "Смарт Лайф 2020";

"Хитмейкер";

"БОМБА";

"Лайфхак PLATINUM", "Platinum Лайф 2020", "Platinum 2019";

"Premium", "Premium Exclusive";

"Интернет БЕЗ ГРАНИЦ 2020", "Интернет Жара";

"Свободный Лайф 2020", "Свободный Лайф. Регион 2020";

"Лайфхак Контракт", "Platinum Контракт", "Premium Contract";

"Гаджет 2020";

"4 Безлимита";

"Свобода Плюс" с пакетами XS, S, M, L.

Что будет дальше: новые тарифы и возможности

После закрытия старых тарифов, абонентам будет предложено перейти на обновленные тарифные планы с современными условиями и услугами. Lifecell пока не раскрывает подробности новых тарифов, но обещает лучшее качество связи, больше мобильного интернета и выгодные предложения для пользователей разных категорий.

Почему Lifecell закрывает тарифы?

Такие изменения обычно связаны с обновлением тарифной линейки, оптимизацией услуг и внедрением современных технологий. Это позволяет операторам адаптировать свои предложения к рыночным условиям и потребностям пользователей.

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