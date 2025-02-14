Lifecell массово закрывает тарифы: какие изменения ждут абонентов
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Масштабные изменения от lifecell: закрытие популярных тарифов
Украинский мобильный оператор Lifecell объявил о масштабных изменениях в своей тарифной политике. Компания будет постепенно закрывать сразу 40 тарифных планов, а абоненты будут переведены на новые условия обслуживания.
Однако произойдет это не сиюминутно – ожидается, что процесс начнется 17 февраля и продлится до 20 марта, – пишет OBOZ.UA
Когда и как произойдут перемены?
Закрытие тарифов начнется 17 февраля 2025 и продлится до 20 марта 2025 года. Уже с 10 февраля абоненты начнут получать SMS-сообщения с деталями по их переходу на новые тарифные планы. Lifecell уверяет, что процесс будет постепенным и пользователи заранее узнают все изменения.
Какие тарифы закрывает Lifecell?
Список тарифных планов, которые прекратят свое существование, достаточно значителен. В него вошли как популярные тарифы, так и менее известные предложения:
- "Школьный лайф";
- "Просто Лайф 2020";
- "Просто Лайф. Регион 2020";
- "практический";
- "льготный";
- "Железная Двадцатка";
- "Удобный";
- "BiP Жара" и "BiP Жара Плюс";
- "Изи Лайф";
- "Жара GO", "Жара GO PLUS";
- "Хайп";
- "Жара Лайт", "Жара Лайт 2021";
- "Смарт М", "Смарт L", "Смарт Лайф 2020";
- "Хитмейкер";
- "БОМБА";
- "Лайфхак PLATINUM", "Platinum Лайф 2020", "Platinum 2019";
- "Premium", "Premium Exclusive";
- "Интернет БЕЗ ГРАНИЦ 2020", "Интернет Жара";
- "Свободный Лайф 2020", "Свободный Лайф. Регион 2020";
- "Лайфхак Контракт", "Platinum Контракт", "Premium Contract";
- "Гаджет 2020";
- "4 Безлимита";
- "Свобода Плюс" с пакетами XS, S, M, L.
Что будет дальше: новые тарифы и возможности
После закрытия старых тарифов, абонентам будет предложено перейти на обновленные тарифные планы с современными условиями и услугами. Lifecell пока не раскрывает подробности новых тарифов, но обещает лучшее качество связи, больше мобильного интернета и выгодные предложения для пользователей разных категорий.
Почему Lifecell закрывает тарифы?
Такие изменения обычно связаны с обновлением тарифной линейки, оптимизацией услуг и внедрением современных технологий. Это позволяет операторам адаптировать свои предложения к рыночным условиям и потребностям пользователей.
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