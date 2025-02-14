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Lifecell массово закрывает тарифы: какие изменения ждут абонентов

Автор
Елена Завальнюк
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Автор
Закрытие тирифов Lifecell
Закрытие тирифов Lifecell. Фото Коллаж "Телеграфа"

Масштабные изменения от lifecell: закрытие популярных тарифов

Украинский мобильный оператор Lifecell объявил о масштабных изменениях в своей тарифной политике. Компания будет постепенно закрывать сразу 40 тарифных планов, а абоненты будут переведены на новые условия обслуживания.

Однако произойдет это не сиюминутно – ожидается, что процесс начнется 17 февраля и продлится до 20 марта, – пишет OBOZ.UA

Когда и как произойдут перемены?

Закрытие тарифов начнется 17 февраля 2025 и продлится до 20 марта 2025 года. Уже с 10 февраля абоненты начнут получать SMS-сообщения с деталями по их переходу на новые тарифные планы. Lifecell уверяет, что процесс будет постепенным и пользователи заранее узнают все изменения.

Какие тарифы закрывает Lifecell?

Список тарифных планов, которые прекратят свое существование, достаточно значителен. В него вошли как популярные тарифы, так и менее известные предложения:

  • "Школьный лайф";
  • "Просто Лайф 2020";
  • "Просто Лайф. Регион 2020";
  • "практический";
  • "льготный";
  • "Железная Двадцатка";
  • "Удобный";
  • "BiP Жара" и "BiP Жара Плюс";
  • "Изи Лайф";
  • "Жара GO", "Жара GO PLUS";
  • "Хайп";
  • "Жара Лайт", "Жара Лайт 2021";
  • "Смарт М", "Смарт L", "Смарт Лайф 2020";
  • "Хитмейкер";
  • "БОМБА";
  • "Лайфхак PLATINUM", "Platinum Лайф 2020", "Platinum 2019";
  • "Premium", "Premium Exclusive";
  • "Интернет БЕЗ ГРАНИЦ 2020", "Интернет Жара";
  • "Свободный Лайф 2020", "Свободный Лайф. Регион 2020";
  • "Лайфхак Контракт", "Platinum Контракт", "Premium Contract";
  • "Гаджет 2020";
  • "4 Безлимита";
  • "Свобода Плюс" с пакетами XS, S, M, L.

Что будет дальше: новые тарифы и возможности

После закрытия старых тарифов, абонентам будет предложено перейти на обновленные тарифные планы с современными условиями и услугами. Lifecell пока не раскрывает подробности новых тарифов, но обещает лучшее качество связи, больше мобильного интернета и выгодные предложения для пользователей разных категорий.

Почему Lifecell закрывает тарифы?

Такие изменения обычно связаны с обновлением тарифной линейки, оптимизацией услуг и внедрением современных технологий. Это позволяет операторам адаптировать свои предложения к рыночным условиям и потребностям пользователей.

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#Тарифы #Мобильный оператор #lifecell