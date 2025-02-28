Доллары пролежали год. Будет ли существенный заработок, если обменять валюту в 2025

Курс доллара с 2024 года существенно не вырос

Украинцы могут получить пассивный доход не только положив гривну или доллар на депозит, но и купив валюту и "забыв" о ней на определенный период времени.

Из 1000 долларов, которые были приобретены год назад, при обмене в 2025 году гражданин получит чуть более 3 тысяч гривен. А какой будет разница, если сумму снизить до 100 долларов, разбирался "Телеграф".

Согласно архивным данным "Минфин", чтобы купить 100 долларов, в начале 2024 года украинцу необходимо было заплатить 3900 гривен, по среднему курсу продажи в банках в 39,0 гривны.

Продержав их год и обменяв в январе 2025 года, банк даст гражданину 4195 гривен по курсу покупки в 41,95 гривны.

То есть, разница между этими суммами составила всего 295 гривен. Однако лицо все равно не вышло бы в "плюс", ведь в Украине продолжается инфляция, которая является постоянным спутником валют. Из-за регулярного роста цен на товары и услуги в стране происходит падение покупательной способности, а большинство людей вынуждены все чаще тратить ранее сэкономленные деньги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, выгоднее ли сейчас купить доллар в обменнике, чем в банке.