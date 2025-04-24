Роскошный частный самолет засекли радары над Карпатами. Возможно ли это

Борт летел из Румынии

В небе над Украиной радары в очередной раз зафиксировали пассажирский самолет. На этот раз речь идет о бизнес-джете Embraer Praetor 600.

Об этом свидетельствуют данные flightradar. Отмечается, что радары зафиксировали пересечение украинской границы 20 апреля, однако эти данные, скорее всего, объясняются сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, ведь самолеты над Украиной не летают.

Борт FJO66L/Е550 направлялся из Румынии в Литву. Самолет вылетел в 9:34 утра из аэропорта Бухареста и направлялся в Вильнюс, где приземлился в 12:43. За почти три часа полета борт пересек границу Украины, по данным радаров, и пролетел над западными регионами государства в закрытом воздушном пространстве. Самолет пролетел над Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областями.

Однако с начала полномасштабного вторжения в Украину полностью закрыто воздушное пространство для пассажирских перевозок. Противовоздушная оборона сбивает любые цели.

Поэтому карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара, на что могли повлиять следующие причины: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбои в работе наземных приемных станций, помехи в работе GPS, активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе Flightradar.

Что известно об Embraer Praetor 600

Это бизнес-джет среднего и сверхсреднего размера, созданный бразильским авиапроизводителем Embraer. Он используется для совершения приватных перелетов повышенного комфорта. Главным его преимуществом является высокий уровень комфорта, надежности и безопасности.

Самолет Embraer Praetor 600

Салон Embraer Praetor 600

Его максимальная вместительность составляет 12 пассажиров, но для комфортного перелета – 8 человек. Оснащен просторным багажным отсеком, комфортными креслами и столиками. Имеет автоматическую систему подавления турбулентности и может преодолевать расстояние более 7 000 км со скоростью более 800 км/ч.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неизвестный самолет пролетел над Львовом и областью.