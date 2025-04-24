Родился в России, но уничтожил паспорт и стал украинцем: что известно о ведущем "Говорить вся країна" Суханове

Суханов встал на сторону Украины еще в 2014 году

Известный телеведущий и журналист Алексей Суханов, который скрывает свою личную жизнь, отказался от России, несмотря на то, что родился и прожил там 40 лет. Он оборвал связь с родственниками и получил гражданство Украины.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жизни телеведущего. Мы узнали, каким был его карьерный путь и что Алексей Суханов говорит сейчас о России и войне.

Алексей Суханов — что известно о телеведущем

Журналист и ведущий программы "Говорить вся країна" Алексей Суханов родился в 1974 году в Иваново (Россия), где окончил школу, а высшее образование получил в Московском университете коммерции по специальности "менеджмент".

Алексей Суханов в молодости

Но свое призвание Алексей нашел на телевиденье. Сначала он работал на ивановском областном ТВ, затем на радиостанции "Маяк", а также был ведущим программ "Большая страна", "Главное", "Здесь и сейчас", которые выходили на российских телеканалах.

Алексей Суханов жил и работал в России 40 лет

А в 2012 году Суханов стал ведущим в Украине и первое время совмещал работу в двух странах, но все изменилось после Евромайдана. В августе 2014 года Алексей Суханов встал на сторону нашей страны и ушел с российского телеканала, потому что был не согласен с их позицией по войне на Донбассе и другими политическими событиями.

На канале "Украина" Алексей вел рубрику "Кращі рецепти", а позже стал ведущим программы "Кулинарная академия". А когда в 2022 году телеканала закрыли, Суханов стал сотрудничать с "1+1" и стал ведущим ток-шоу "Говорить вся країна", которое выходит в эфир с февраля 2023 года.

Алексей Суханов встал на сторону Украины в 2014 года

Что Алексей Суханов говорит о России о войне

Телеведущий выбрал четкую позицию касательно войны с Россией, которая началась еще в 2014 году. Он переехал в Украину и поставил перед собой цель выучить украинский язык, а для этого он много читал и не боялся разговаривать, несмотря на ошибки.

"Страна любая — это язык, это традиции, это история. Если ты всего этого не уважаешь — не строится страна", — отмечал Суханов во время эфира программы "Студия 1+1".

Алексей Суханов уничтожил российский паспорт

Кроме того, в январе 2022 года телеведущий получил украинское гражданство, но в интервью изданию OBOZREVATEL рассказывал, что хранит российский паспорт, потому что на него покупал недвижимость в Латвии. Но занимался в тот момент переоформлением нужных документов. Известно, что у него есть квартира в Юрмале.

Алексей Суханов получил украинское гражданство

А уже в августе 2023 года Суханов отметил "24 каналу", что уничтожил российский паспорт, чтобы окончательно избавиться от всего, что его связывало с этой страной. Телеведущий отметил, что официально пообещал Украине не пользоваться документом страны-агрессора.

Алексей Суханов не верит, что Россия изменится

Что касается полномасштабной войны, то Суханов встретил ее в Киеве и был шокирован происходящими событиями. Но мысли бежать из Украины у него не было, наоборот, телеведущий вступил в ряды терробороны и прослужил там два месяца. Об этом он рассказал в интервью "ЖВЛ".

Алексей Суханов не общается с родственниками в России

Алексей признался, что в тот день ему позвонила мама, которая осталась в России, и сказала, чтобы он возвращался домой. На это телеведущий ответил, что с 2014 года его дом — это Украина.

В своем недавнем интервью "ТСН Наодинці" Алексей Суханов отметил, что разорвал связь с родственниками из России после начала полномасштабного вторжения и вычеркнул их из жизни, но говорить об этом не хочет, поскольку это еще "болит".

Алексей Суханов

Также он высказался о россиянах, подчеркнув, что ни страну, ни ее жителей невозможно изменить. В России может что-то поменяться только в случае, если ее возглавит международный лидер, который сможет кардинально изменить законы, а сами россияне перестанут поклоняться диктатору.

"Для меня той территории не существует. В моей голове все кредиты она исчерпала и воспользовалась всем. Относительно России — нет, я не верю: она никогда не будет другой… Только если вот закрыть, хлоркой залить, накрыть пленкой, дать постоять лет десять, потом снять, пригласить уборщиц, чтобы это вымыли и запустить новую на том месте страну. Тогда — да", — подчеркнул журналист.

Как выглядит сейчас Алексей Суханов

"Телеграф" писал ранее, где сейчас легендарный диктор Александр Сафонов и что о нем известно. Мужчина прикован к инвалидной коляске уже 16 лет.

Алексей Суханов