Реакция Трампа на обстрел Киева оказалась неоднозначной

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированные ракетные обстрелы Киева и призвал остановить удары.

Об этом он написал в своем посте на платформе TruthSocial. "Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и очень несвоевременно. Владимир, ПРЕКРАТИ. Еженедельно погибают 5000 солдат. Давайте заключим мирное соглашение!".

Пост Дональда Трампа

В то же время в обращении Трамп не уточнил, к какому именно Владимиру он обращается. Логично было бы ожидать прямого требования к президенту РФ Владимиру Путину, однако фамилия не упоминается. Это может создать неоднозначность – особенно на фоне заявлений самого Трампа, что слова Владимира Зеленского мешают процессу мирных переговоров.

Известные журналисты также обратили внимание на форму заявления Трампа. В частности, Татьяна Даниленко написала:

"Каждый обстрел тыловых городов со всеми раздирающими душу видео и фото — это также плевок Путина Трампу в лицо. Последний, кажется, начинает об этом догадываться. Потому что обычно каждый такой случай приводил к усилению американского давления на Украину. Хотя, возможно, он и на этот раз под "Владимиром" подразумевает. капитуляцию. И нам отвалить нашу судьбу не забудь.

Кристина Зеленюк просто отметила: "Надеюсь Трамп подразумевает Путина".

В то же время в Украине продолжаются спасательные операции после удара, совершенного в ночь с 23 на 24 апреля. Россия атаковала столицу крылатыми ракетами "Калибр", баллистическими ракетами и ударными дронами. По словам Владимира Зеленского, было выпущено около 70 ракет и почти 150 дронов. Всего по стране — более 80 раненых, в Киеве погибли не менее 9 человек.

Напомним, ранее Телеграф писал, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Встреча может состояться после его запланированного визита в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.