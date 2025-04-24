Италия не арестует Путина? Как маленькая ошибка министра превратила ордер в бумажку

Международный суд выдал ордер на арест Путина еще два года назад

В Италии юридически не действителен ордер на арест главы России Владимира Путина, который был выдан Международным уголовным судом (МКС) в 2023 году.

Об этом пишет Corriere della Sera и La Repubblica. Сообщается, что именно угрозу ареста Путин назвал главной причиной бойкотирования похорон Папы Римского Франциска.

"Министр юстиции Италии Карло Нордио до сих пор не передал решение судей МКС генеральному прокурору Рима, чтобы тот мог направить его в Апелляционный суд для исполнения приказа", — говорится в материале.

Как оказалось, что не желание Путина посетить похороны Папы не связано с ордером МКС. Ведь из-за того, что решение судей не было подано в Апелляционный суд, оно фактически утратило юридическую силу. Итальянские СМИ пишут, что хранитель печатей Карло Нордио не переслал нужный документ главному прокурору, превратив ордер в бумажку.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться на похоронах Папы Римского в Ватикане. Событие пройдет 26 апреля, в субботу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путина могут арестовать в 600 км от Украины. Уже известно, какая страна ближе всех к этому.