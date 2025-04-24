Трампу передали новый мирный план, а у украинцев лопнет терпение: главные заявления Зеленского в ЮАР

Главные заявления президентов Украины и ЮАР

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в ЮАР выступил на совместной пресс-конференции с главой Республики Сирилом Рамафосой. Во время неё президент Украины, в частности рассказал о мирных переговорах по Украине.

"Телеграф" собрал главные заявления президентов.

Усиление отношений

"Этот визит отражает нашу общую преданность усилению наших двусторонних отношений между двумя странами ради наших народов. Этот визит является историческим во многих смыслах. Это впервые, когда глава Украины посещает ЮАР", — отметил Рамафоса.

Разговор с Путиным и Трампом

Президент ЮАР рассказал о разговоре с Путиным по Украине:

"Раньше на этой неделе у меня был звонок с президентом Владимиром Путиным. И мы заявили о готовности работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине".

Также Рамафоса поделился, что имел разговор по Украине и с президентом США Дональдом Трампом.

Реакция Зеленского на массированный обстрел

Сегодняшнюю атаку на Украину Зеленский назвал одной из самых сложных и самых наглых со стороны России.

"Это ракеты, в том числе баллистические, и ударные дроны. К сожалению, есть разрушения, потери в столице и в других наших городах. Более 80 человек ранены этими ударами. К сожалению, есть погибшие. В Киеве среди погибших родные брат и сестра, мальчику был 21 год, девочке — 19. Мои соболезнования всем. Из-за этой российской атаки я решил сократить программу визита, но оставляю нашего министра иностранных дел, чтобы проявить наше уважение и провести все планировавшиеся встречи".

Надежда на помощь

Зеленский передал президенту ЮАР список 400 украинских детей, которые сейчас против их воли находятся в России.

"К сожалению, из-за войны мы имеем эту страшную проблему. Россияне похитили в Украине на оккупированной территории десятки тысяч детей. Мы должны вернуть всех. Так же как тысячи пленных, военных и гражданских, годами содержащихся в тюрьмах РФ. ЮАР является солидером в глобальной коалиции по возвращению украинских детей. Я надеюсь, что президент (ЮАР – ред.) поможет нам их вернуть", — заявил президент Украины.

Переговоры в Лондоне и новый план

Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне 23 апреля были "непростыми, но конструктивными". По его словам, встреча "закончилась не разногласиями, а желанием работать дальше".

"США предложили свое видение. В Лондоне была встреча. Наша команда, европейская команда и американские партнеры поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты. После предложения США появилась другая бумага. Я считаю, что сейчас этот формат находится на столе у президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции не может находиться в любых договоренностях".

Сделка по ископаемым с США

"Трамп предложил сделку по ископаемым. Мы убрали все, что было вне Конституции Украины", — рассказал Зеленский.

Минеральный хаб

Украина предлагает Южной Африке создать общий минеральный хаб.

"Это хаб для производства и транспортировки удобрений, который поддержит и весь ваш регион. Есть значительный потенциал в агропромышленном секторе, наши совместные проекты в сельском хозяйстве и других отраслях могут увеличить двустороннюю торговлю Украины и Южной Африки", — заявил Зеленский.

Терпение не выдержит у украинцев

Журналисты спросили президента Украины, есть ли какая-то вероятность, что США изменят свою позицию, учитывая, что в Белом доме вчера сказали, что терпение президента США Дональда Трампа по поводу урегулирования войны в Украине "иссякает".

"Так оно не работает. Если Россия заявляет, что она готова к прекращению огня — надо им останавливать массовые удары по Украине. Поэтому терпение, я не знаю у кого там что-то происходит внутри, но терпение не выдержит именно у украинцев. Потому что мы под ударом никто больше", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет, если Трамп выйдет из переговоров по Украине.