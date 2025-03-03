Исполнительное производство: как узнать о долгах и избежать блокировки счетов

Исполнительное производство можно проверить несколькими способами

С каждым днем растет количество украинцев, сталкивающихся с неожиданной блокировкой банковских счетов через исполнительные производства. Это происходит из-за накопления различных долгов: от неуплаченных штрафов за нарушение ПДД до долгов за коммунальные услуги и алименты.

Исполнительное производство – это принудительное исполнение судебных решений и решений других органов, если должник добровольно не выполняет свои обязательства. После открытия производства информация о должнике автоматически попадает в Единый реестр должников.

Государственный исполнитель начинает поиск официальных источников дохода, банковских счетов, имущества должника, чтобы взыскать долг. Также проверяется имущественное состояние должника по месту жительства, и в случае обнаружения имущества оно описывается для дальнейшей реализации.

Чтобы своевременно узнать наличие исполнительного производства и избежать неприятных сюрпризов, можно воспользоваться несколькими сервисами:

Единый реестр должников: здесь можно найти информацию о должнике, органе, выдавшем исполнительный документ, исполнителе, номере производства и категории взыскания.

здесь можно найти информацию о должнике, органе, выдавшем исполнительный документ, исполнителе, номере производства и категории взыскания. Мобильное приложение "Дия": в разделе "Услуги" выберите "Исполнительные производства" и проверьте статус своих производств.

в разделе "Услуги" выберите "Исполнительные производства" и проверьте статус своих производств. Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП): если исполнитель послал постановление с идентификатором доступа, вы сможете просмотреть полную информацию онлайн. Если идентификатора нет, можно искать информацию по ФИО должника.

если исполнитель послал постановление с идентификатором доступа, вы сможете просмотреть полную информацию онлайн. Если идентификатора нет, можно искать информацию по ФИО должника. Веб портал "Онлайн дом юстиции": авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи, чтобы получить доступ к информации и оплатить задолженность онлайн.

авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи, чтобы получить доступ к информации и оплатить задолженность онлайн. Исполнительные службы, нотариусы, регистраторы: вы можете обратиться непосредственно к этим органам для получения информации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у должников имущество стали изымать чаще, однако есть некоторые вещи, которые не могут забрать. Среди них не только то, что необходимо для выживания.