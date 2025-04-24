Опасен ли воздух в Киеве после ракетного удара и пожаров

В Киеве есть большой плюс — постоянные воздушные течения, которые избавляют город от загрязнений

После ракетных или "шахедных" атак по Киеву в воздухе ощущается окись серы, а также продукты горения. Однако воздух может очиститься через несколько дней, или даже часов и большой опасности для людей нет.

Об этом сказал доктор геологических наук Сергей Выжва в эфире телеканала "Київ24". По его словам, Киев расположен в хорошем месте и его немного выручает Днепр, потому как вдоль реки постоянно идут воздушные течения, которые "сносят" загрязнения.

"Несмотря на то, что Киев большой промышленный город, у нас, условно, проветривается территория. Потому я думаю, что это вопрос нескольких дней или даже часов. Если очаги горения остановлены, то фактически большой опасности нет", — подчеркнул эксперт.

Ситуация с воздухом в Киеве 24 апреля

По данным сервиса SaveEcoBot, в некоторых районах Киева зафиксировано умеренное качество воздуха.

Аналогичную ситуацию отмечает мониторинговый сайт Waqi.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о пяти лучших локациях в Киеве для прогулок на выходных. В этих местах можно хорошо отдохнуть и полюбоваться природой.