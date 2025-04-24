"Пилить" контент и зарабатывать деньги: в Украине появилась интересная вакансия для студентов

От кандидата ждут инициативность и креативность

Ни один студент сегодня не представляет своей жизни без соцсетей и гаджетов — и это может стать пропуском к первой работе. Например, в Полтаве появилась креативная вакансия SMM-менеджера, которая идеально подойдет для активной молодежи.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Автор добавил, что это шанс реализовать себя в сфере медиа, создавая современный контент для TikTok и Instagram.

Компания ищет человека с чувством юмора, умением снимать на смартфоне, редактировать видео в популярных приложениях и ощущением стиля.

Скриншот вакансии

Что нужно делать

Основная задача в этой занятости – снимать яркие, динамические и актуальные видео для TikTok и Instagram Reels. Это могут быть:

обзоры новых товаров в магазине;

видео с "закулисья" — как работает команда, как готовятся коллекции и т.п.;

демонстрация образов на себе или друзьях;

эстетические видео с атмосферой магазина;

участие во флешмобах и TikTok-трендах.

Редактирование видео

После съемки – обработка роликов в удобных мобильных приложениях: CapCut, VN Video Editor, InShot или других. Нужно уметь сделать монтаж быстро и красиво: добавить музыку, эффекты, текст, кадрирование.

Ведение соцсетей

оформление постов: подписи, хэштеги, тегания брендов;

планирование контента и регулярное публикование видео;

ответы на комментарии, поддержка коммьюнити.

От кандидата ждут инициативность и креативность.

Что предлагает работодатель

Условия максимально гибкие, поэтому студенту легко можно совмещать с учебой. А еще это шанс поработать в молодом коллективе, набраться опыта и даже обзавестись друзьями.

Заработная плата – от 5 000 до 10 000 грн, в зависимости от навыков и договоренностей. На работу принимают после успешного собеседования.

Вакансия актуальна, поэтому не медлите, если давно мечтали сделать карьеру в соцсетях!

Ранее "Телеграф" сообщал, что в самом центре Ивано-Франковска открылась вакансия продавца мороженого — идеальный вариант для студентов и молодежи. Как указано в объявлении, оплата труда производится ежедневно после завершения смены.