Можно ли "списать долг": что на самом деле это значит

Долги просто так не прощают — нужно иметь основания обращаться к кредитору или в суд

Долги по кредитам нарастают как снежный ком, поэтому некоторые надеются на "списание долгов". Но это непростой процесс, и "простить" долг человеку компания может только при определенных условиях.

Как отмечают юристы компании "Приходько и партнеры", такое списание может быть полным или частичным. В последнем случае "простится" только часть суммы, например — проценты по кредиту, когда человек полностью оплатит "тело".

Также долги списывают, если человек банкрот. Этот статус должен определить суд, рассказывает юрист практики банкротства и реструктуризации долгов Анастасия Шаховец. В этом случае человек может потерять имущество, ведь оно продается, чтобы хотя бы частично удовлетворить требования кредитора.

Отметим, что процедуре списания обычно предшествует реструктуризация, когда человеку дается возможность уплатить долг по частям в течение определенного времени. Если человек этого не сделает, долги будут возвращать, реализуя имущество. И только после этого будут применяться списания остатка.

Другие причины для финансового учреждения списать долг или его часть (преимущественно практикуется в случае небольшой задолженности ):

серьезные проблемы со здоровьем и утрата возможности зарабатывать,

непредвиденные обстоятельства,

истечение срока давности,

отсутствие имущества, на которое может претендовать кредитор,

смерть одного из супругов, если кредит выдавался на основе общего дохода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Раде предлагают защитить ветеранов, полицейских и членов семей пленных и пропавших без вести от звонков коллекторов. Такое давление обычно начинается, когда человек перестает платить кредит.