Вы можете попасть в беду 25 апреля: что категорически нельзя делать
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Сегодня – пятый день Пасхальной недели
В пятницу, 25 апреля, по новому стилю, христиане чтят память апостола и евангелиста Марка. До введения новоюлианского календаря праздник приходился на 8 мая.
Марк появился на свет в Иерусалиме. Его дом был расположен у Гефсиманского сада, поэтому Марк видел, как Иисус молится. Мама святого – Мария – была одной из первых христианок, а в их доме верующие часто собирались на молитву.
Некоторое время Марк сопровождал сопровождал в миссионерских путешествиях апостолов Варнаву и Павла, а также был учеником Петра. Он прославился тем, что сотворил Евангелие от Марка, которое считается первым из четырех канонических Евангелий.
Также Марк создал церковь в Александрии, христианское училище и стал первым епископом города. Впоследствии его замучили язычники. В честь него возвели Собор Святого Марка.
Традиции и приметы 25 апреля
25 апреля христиане отмечают Светлую пятницу – пятый день Пасхальной недели. В этот день совершаются праздничные литургии. Также чествуют икону Божией Матери "Живоносный источник". На нем Дева Мария изображена с малым Иисусом над колодцем. А вот в народе свято называли Василий Парильник, потому что поднималась температура воздуха. В это время люди много трудились на земле.
- Теплый день сегодня – ждите хорошей погоды в ближайшее время.
- Падает дождь — непогода задержится.
- Цветут цветы – год будет урожайным.
- Туман в этот день является предвестником холода.
Что нельзя делать 25 апреля
- День считается неблагоприятным для поездок. Ничего хорошего из этого не получится.
- Надо быть осторожными со словами, поэтому не стоит лгать, сплетничать, злословить.
- Не стоит делать что-то руками — вышивать, прясть или шить, потому что успеха в этом не получите.
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