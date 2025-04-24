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Вы можете попасть в беду 25 апреля: что категорически нельзя делать

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Что нельзя делать 25 апреля 2025 года Новость обновлена 24 апреля 2025, 15:48
Что нельзя делать 25 апреля 2025 года. Фото Freepik

Сегодня – пятый день Пасхальной недели

В пятницу, 25 апреля, по новому стилю, христиане чтят память апостола и евангелиста Марка. До введения новоюлианского календаря праздник приходился на 8 мая.

Марк появился на свет в Иерусалиме. Его дом был расположен у Гефсиманского сада, поэтому Марк видел, как Иисус молится. Мама святого – Мария – была одной из первых христианок, а в их доме верующие часто собирались на молитву.

Некоторое время Марк сопровождал сопровождал в миссионерских путешествиях апостолов Варнаву и Павла, а также был учеником Петра. Он прославился тем, что сотворил Евангелие от Марка, которое считается первым из четырех канонических Евангелий.

Также Марк создал церковь в Александрии, христианское училище и стал первым епископом города. Впоследствии его замучили язычники. В честь него возвели Собор Святого Марка.

Традиции и приметы 25 апреля

25 апреля христиане отмечают Светлую пятницу пятый день Пасхальной недели. В этот день совершаются праздничные литургии. Также чествуют икону Божией Матери "Живоносный источник". На нем Дева Мария изображена с малым Иисусом над колодцем. А вот в народе свято называли Василий Парильник, потому что поднималась температура воздуха. В это время люди много трудились на земле.

  • Теплый день сегодня – ждите хорошей погоды в ближайшее время.
  • Падает дождь — непогода задержится.
  • Цветут цветы – год будет урожайным.
  • Туман в этот день является предвестником холода.​

Что нельзя делать 25 апреля

  • День считается неблагоприятным для поездок. Ничего хорошего из этого не получится.
  • Надо быть осторожными со словами, поэтому не стоит лгать, сплетничать, злословить.
  • Не стоит делать что-то руками — вышивать, прясть или шить, потому что успеха в этом не получите.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие главные праздники ждут украинцев в мае 2025 года. Также стало известно, будут ли выходные.

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#Традиции #Запреты #Свято #Прикмети