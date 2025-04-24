Вы можете попасть в беду 25 апреля: что категорически нельзя делать

Сегодня – пятый день Пасхальной недели

В пятницу, 25 апреля, по новому стилю, христиане чтят память апостола и евангелиста Марка. До введения новоюлианского календаря праздник приходился на 8 мая.

Марк появился на свет в Иерусалиме. Его дом был расположен у Гефсиманского сада, поэтому Марк видел, как Иисус молится. Мама святого – Мария – была одной из первых христианок, а в их доме верующие часто собирались на молитву.

Некоторое время Марк сопровождал сопровождал в миссионерских путешествиях апостолов Варнаву и Павла, а также был учеником Петра. Он прославился тем, что сотворил Евангелие от Марка, которое считается первым из четырех канонических Евангелий.

Также Марк создал церковь в Александрии, христианское училище и стал первым епископом города. Впоследствии его замучили язычники. В честь него возвели Собор Святого Марка.

Традиции и приметы 25 апреля

25 апреля христиане отмечают Светлую пятницу – пятый день Пасхальной недели. В этот день совершаются праздничные литургии. Также чествуют икону Божией Матери "Живоносный источник". На нем Дева Мария изображена с малым Иисусом над колодцем. А вот в народе свято называли Василий Парильник, потому что поднималась температура воздуха. В это время люди много трудились на земле.

Теплый день сегодня – ждите хорошей погоды в ближайшее время.

Падает дождь — непогода задержится.

Цветут цветы – год будет урожайным.

Туман в этот день является предвестником холода.​

Что нельзя делать 25 апреля

День считается неблагоприятным для поездок. Ничего хорошего из этого не получится.

Надо быть осторожными со словами, поэтому не стоит лгать, сплетничать, злословить.

Не стоит делать что-то руками — вышивать, прясть или шить, потому что успеха в этом не получите.

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