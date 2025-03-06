Долги капают: как уехавшим за границу украинцам не платить за коммуналку

Как сэкономить на коммунальных услугах в случае непроживания

В Украине потребители коммунальных услуг часто сталкиваются с ситуацией, когда начисление за воду, газ, электроэнергию и другие услуги происходит даже при длительном отсутствии жильцов в квартире или доме. Это может стать значительной финансовой нагрузкой, особенно если жилье пустует длительное время. Как же избежать излишних платежей?

Оформление перерасчета

Согласно действующему законодательству, потребитель имеет право на перерасчет стоимости коммунальных услуг, если он не проживает по адресу более 30 дней. Это можно сделать для услуг, которые начисляются по количеству жителей, например вывоза мусора.

Для этого необходимо:

Подать письменное заявление поставщику соответствующей услуги.

Предоставить подтверждающие документы (справку о командировке, отметку о пребывании за границей, справку ВПЛ и т.п.).

Дождаться решения – обычно перерасчет осуществляется по факту рассмотрения заявления.

Передача показателей счетчиков

Самый эффективный способ избежать лишних начислений – установка индивидуальных счетчиков на газ, воду и электроэнергию. Если приборы учета имеются, потребитель должен ежемесячно передавать фактические показатели, подтверждающие нулевое или минимальное потребление ресурсов.

Временное отключение услуг

По желанию владелец жилья может временно приостановить предоставление определенных коммунальных услуг. Например:

Отключение газоснабжения (оформляется через газовую службу).

Отключение электроэнергии по заявлению (если потребление отсутствует).

Отказ от услуг централизованного отопления, если система разрешает индивидуальное отключение.

Отопление придется платить, даже если вы не проживаете в квартире в многоквартирном доме. Следует также регулярно проверять состояние своих счетов во избежание накопления долгов.

"Телеграф" рассказывал, что будет, если долги за коммунальные услуги накопятся. Есть несколько способов проследить, есть ли долг.