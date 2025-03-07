Молоко дешевеет: какие супермаркеты предлагают самые лучшие цены

Где дешевле купить молоко: свежий анализ цен.

Молоко в Украине остается товаром с достаточно высокой ценой, хотя с начала этого года наблюдается тенденция к удешевлению. Пока его стоимость в некоторых местах достигает 56 гривен, но цена варьируется в зависимости от производителя и магазина.

Где сейчас можно дешевле купить молоко марки "Ферма" (2,6% жирности, 840 мл), узнавал "Телеграф". Рассмотрим цены в ведущих супермаркетах Украины:

АТБ : 56,4 грн

: 56,4 грн Сильпо : 47,99 грн

: 47,99 грн Ашан : 45,5 грн

: 45,5 грн Варус : 56,4 грн

Самая низкая цена на этот продукт наблюдается в сети "Ашан" — 45,5 грн., тогда как в "АТБ" и "Варус" она составляет 56,4 грн. Это свидетельствует о возможности экономии до 10,9 грн. при выборе супермаркета для покупки молока "Ферма".

Снижение цен на молоко может быть связано с сезонными колебаниями производства и спроса, а также изменениями на глобальном рынке молочных продуктов. Следует отметить, что, несмотря на текущее снижение, цены на молоко все еще остаются выше по сравнению с прошлым годом, что может отражать общие инфляционные тенденции и затраты производителей.

Потребителям рекомендуется сравнивать цены в разных торговых сетях и обращать внимание на акционные предложения, чтобы оптимизировать затраты на продукты питания.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинская молочная компания "Волошковое поле" представила свою продукцию и провела встречи с потенциальными партнерами во время международной агропромышленной выставки Gulfood 2025.