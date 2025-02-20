700 миллиардов для Украины. Экономист объяснил, где Европа возьмет деньги

Военные расходы имеют одну большую опасность, говорит Олег Пендин.

У Евросоюза нет свободных 700 млрд евро, которые глава МИД Анналена Бербок обещала направить Украине как большой пакет финансовой помощи, чтобы противостоять российской агрессии. Эти средства придется изымать из национальных бюджетов, где они прописаны в качестве расходов на социальную сферу, что крайне не понравится европейским избирателям.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, почему военно-экономическая ситуация в ЕС остается далекой от радужной.

Экономист напомнил, что у каждой страны четко определен общий объем государственного бюджета, а социальные программы в нем формируют положительное или отрицательное отношение избирателя к правящей политической силе. И чем больше власть дает денег на медицину, социальные нужды, поддержку малоимущих, мигрантов — от этого зависит, как за нее проголосуют на следующих президентских, парламентских или местных выборах.

— Военные расходы представляют одну большую опасность — они никому не нужны, пока нет войны. То, что вы построили защитные сооружения или произвели огромное количество боеприпасов, никак не отразится на социально незащищенных слоях населения, их качество жизни только ухудшится. Другое дело, что когда начинается война — эти запасы спасут социально необеспеченного от смерти и от оккупации, но об этом никто не думает в мирное время, — говорит эксперт.

Он напомнил, что Европа несколько поколений жила в мире под "зонтиком" американских вооруженных сил, поэтому ее собственные вооруженные силы деградировали.

— 50 процентов Бундесвера находится на крайне низком военном уровне, там нужно все очень сильно менять. У стран, формально считающихся победителями во Второй мировой войне — Франции и Великобритании — тоже есть большие проблемы с вооруженными силами, — говорит Олег Пендзин. — В Британии массово увольняются с военной службы. За последние три месяца — 15 тысяч заявлений на увольнение. Потому что уровень оплаты труда этих людей с учетом инфляции, других социальных выплат и пособий хуже, чем предлагается на рынке труда Великобритании.

Экономист отметил, что когда речь идет о предоставлении Британией и Францией военных контингентов Украине, надо понимать, что у Лондона и Парижа нет вооруженных сил в количестве, необходимом для разграничения Украины. И хотя называли цифры 100 до 200 тысяч, речь точно идет только о десятках тысяч.

— Ряд стран точно этого делать не будут — ни поляки, ни немцы, ни итальянцы. Они ясно выразили свое категорическое несогласие предоставлять Украине любой контингент. Это уже от Макрона мы услышали, что это не контингент на линию столкновения, а советники, и где-то подальше от линии столкновения. А то, упаси Господи, что-то с неба прилетит. Поэтому Европа сегодня физически ничего не может предложить [Украине] ни по деньгам, ни по физическому наличию, — подытожил Олег Пендзин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько Европе нужно денег на 100 тысяч миротворцев.