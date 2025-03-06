Украинцы могут попасть в особый список налоговой: кого это коснется

Налоговая ужесточит контроль: что изменится для предпринимателей?

Государственная налоговая служба Украины инициировала обновление справочника кодов рисковости налогоплательщиков, предложив Министерству финансов добавить четыре новых критерия. Соответствующий приказ уже подписал глава ГНС Руслан Кравченко.

По словам Руслана Кравченко, изменения помогут предпринимателям лучше понимать, почему их относят к рисковым плательщикам, а также сориентироваться, какие документы нужно предоставить для пересмотра статуса.

Что меняется?

Ранее анализ операций с рисковыми контрагентами охватывал гораздо больший период. Теперь налоговая будет проверять только соглашения, которые были совершены после признания контрагента рисковым.

Кроме того, новые критерии позволят точнее определять сомнительные операции и предотвращать махинации по НДС.

Новые рисковые категории:

Массовые закупки услуг или работ без реальных условий их выполнения.

Участие в схемах неплательщиков НДС, не имеющих достаточных ресурсов.

Экспорт продукции неизвестного происхождения в режиме РЭС.

Отсутствие предприятия по налоговому адресу, что делает невозможным проверку.

ГНС уже передала в Минфин предложения по изменениям в Порядок остановки регистрации налоговых накладных. Следующий шаг – улучшение работы комиссий, принимающих решение о статусе рисковых плательщиков.

По словам Кравченко, эти обновления сделают процесс более прозрачным и помогут бизнесу четко понимать, как избежать включения в список рисковых компаний.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2025 года в Украине закрылось рекордное количество ФОП: прекратили деятельность 59,4 тысяч предпринимателей.