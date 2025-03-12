Действительно ли цена на газ должна вырасти из-за разрушенной инфраструктуры — эксперт объяснил

Газовые тарифы в Украине: действительно ли себестоимость требует повышения?

В Украине идет обсуждение возможного повышения тарифов на газ для населения. На это намекают как представители "Нафтогаза", так и чиновники, занимающиеся энергетической сферой.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в своем Facebook-посте подробно расписал, как власти готовятся к очередному подорожанию и какие аргументы будут использовать.

По мнению Корольчука, власти уже отработали схему "убеждения" населения в необходимости повышения тарифов. Это хорошо видно на примере электроэнергии: в 2023 и 2024 гг. тарифы повышали, объясняя это необходимостью восстановления энергетической инфраструктуры, хотя реальные причины были несколько иными.

Сейчас, по словам эксперта, используется схожая тактика. Уже раздаются заявления о разрушенной газовой инфраструктуре, падении добычи газа на 40% и необходимости закачки огромных объемов газа в подземные хранилища. Это может стать официальным поводом для просмотра тарифов.

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Пока власти уходят от конкретного ответа на этот вопрос, но обсуждается возможное повышение тарифа с нынешних 8 грн за кубометр до 10-12 грн. Корольчук отмечает, что экономические расчеты не дают оснований для подобных изменений. По всем финансовым показателям себестоимость добычи газа позволяет удерживать тариф на уровне около 7 грн за кубометр.

Однако уже сейчас появляются заявления о необходимости пересмотра "льготных условий" поставок газа населению. Советник премьера Дениса Шмыгаля Юрий Бойко уже намекнул, что тарифы должны быть "рыночными".

Эксперт отмечает, что никакой составляющей "ремонта газовой инфраструктуры" в тарифе на газ не предусмотрено. Так же, как и расходы на импорт газа или его закачку в подземные хранилища. Собственная добыча полностью обеспечивает потребности населения, и нет оснований для включения в тариф дополнительных расходов.

По мнению Корольчука, если власти хотят по-настоящему реформировать газовый рынок, ей следует начать с демонополизации "Нафтогаза", продажи хранилищ, магистральных газопроводов, распределительных сетей и добывающих предприятий. Только тогда рынок сможет работать по экономически обоснованным правилам.

А пока, считает эксперт, правительство будет продолжать придумывать новые аргументы для повышения тарифов и попытаться убедить население в их неизбежности.

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