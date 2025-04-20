"Буковина" - "Динамо": букмекеры дали прогноз на полуфинал Кубка Украины

Игра пройдет на нейтральной арене

В среду, 23 апреля, в Кубке Украины-2025 по футболу определятся финалисты. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Буковина" — "Динамо".

По мнению букмекеров, у "Буковины" практически нет шансов на победу. Об этом сообщает Favbet. Аналитики оценили вероятность выхода в финал хозяев коэффициентом 7,50, а успех гостей — 1,06.

Прогноз букмекеров на матч Кубка Украины "Буковина" — "Динамо":

Favbet: (победа "Буковина" 14,00 — ничья 6,00 — победа "Динамо" 1,23)

Отметим, перед матчем "Буковина" — "Динамо" вспыхнул скандал, ведь перволиговой команде запретили играть дома. Поединок пройдет в Львове на стадионе "Украина", начало встречи — в 16:00 по киевскому времени. Примечательно, что в четвертьфинале турнира "Буковина" играла на домашней арене в Черновцах.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". К слову, Горняки пробились в 1/2 КУ-2025 с большим трудом, минимально обыграв "Александрию" (1:0). Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру "Полесье" — "Шахтер", а также делился прогнозом букмекеров на эту встречу.