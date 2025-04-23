Укр

США не согласны со всеми требованиями России по Украине. СМИ узнали, на чем настаивают Штаты

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
4548
Дональд Трамп Новость обновлена 23 апреля 2025, 10:56
Дональд Трамп. Фото x.com/WhiteHouse

Предложения США должны быть представлены в среду

Мирный план Трампа, который делегация США представит на встрече в Лондоне 23 апреля, не предусматривает демилитаризации Украины. Также США не против размещения европейских сил в Украине как части будущих гарантий безопасности для Киева.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов, осведомленных о вопросе. Кроме того, европейские партнеры намерены сохранить санкции против России до конца переговоров. Речь идет об окончании всего мирного процесса, а не только о временном прекращении огня.

"Некоторые идеи Вашингтона также, вероятно, не понравятся Москве. Два дипломата заявили, что США не настаивают на требовании России демилитаризировать Украину и не против размещения европейских сил как части будущих гарантий безопасности для Украины", — говорится в статье.

Напомним, издание Axios со ссылкой на информированные источники пишет, что Вашингтон потребует от Киева согласиться на официальное признание Крыма частью России и де-факто признать российский контроль почти над всеми территориями, оккупированными с момента вторжения 2022 года. Если мирное соглашение заключить не получится, США выйдут из переговоров. СМИ раскрывает главные предложения США.

Мирный план Трампа

Что он предлагает России

  • де-юре признания Крыма российским;
  • де-факто признание контроля за частями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей;
  • гарантии, что Украина не присоединится к НАТО;
  • отмена санкций, введенных с 2014 года;
  • сотрудничество с США в энергетике и промышленности.

Что он предлагает Украине

  • Гарантии безопасности от группы стран, в состав которых США не входят;
  • вывод российских войск из части Харьковской области;
  • возможность беспрепятственного прохода по реке Днепр, проходящей вдоль линии фронта на юге;
  • получение компенсации и помощи на восстановление;
  • ЗАЭС формально останется украинской, однако ее будет контролировать США, а энергия оттуда будет поставляться как в Украину, так и в Россию.

Как сообщал "Телеграф", по данным NYT, Рубио отказался от участия в переговорах в Лондоне из-за позиции Зеленского. В Госдепе же заявили, что якобы из-за плотного графика госсекретаря.

Теги:
#Украина #США #Россия #Переговоры #Мирный план