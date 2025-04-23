США не согласны со всеми требованиями России по Украине. СМИ узнали, на чем настаивают Штаты
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Предложения США должны быть представлены в среду
Мирный план Трампа, который делегация США представит на встрече в Лондоне 23 апреля, не предусматривает демилитаризации Украины. Также США не против размещения европейских сил в Украине как части будущих гарантий безопасности для Киева.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов, осведомленных о вопросе. Кроме того, европейские партнеры намерены сохранить санкции против России до конца переговоров. Речь идет об окончании всего мирного процесса, а не только о временном прекращении огня.
"Некоторые идеи Вашингтона также, вероятно, не понравятся Москве. Два дипломата заявили, что США не настаивают на требовании России демилитаризировать Украину и не против размещения европейских сил как части будущих гарантий безопасности для Украины", — говорится в статье.
Напомним, издание Axios со ссылкой на информированные источники пишет, что Вашингтон потребует от Киева согласиться на официальное признание Крыма частью России и де-факто признать российский контроль почти над всеми территориями, оккупированными с момента вторжения 2022 года. Если мирное соглашение заключить не получится, США выйдут из переговоров. СМИ раскрывает главные предложения США.
Мирный план Трампа
Что он предлагает России
- де-юре признания Крыма российским;
- де-факто признание контроля за частями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей;
- гарантии, что Украина не присоединится к НАТО;
- отмена санкций, введенных с 2014 года;
- сотрудничество с США в энергетике и промышленности.
Что он предлагает Украине
- Гарантии безопасности от группы стран, в состав которых США не входят;
- вывод российских войск из части Харьковской области;
- возможность беспрепятственного прохода по реке Днепр, проходящей вдоль линии фронта на юге;
- получение компенсации и помощи на восстановление;
- ЗАЭС формально останется украинской, однако ее будет контролировать США, а энергия оттуда будет поставляться как в Украину, так и в Россию.
Как сообщал "Телеграф", по данным NYT, Рубио отказался от участия в переговорах в Лондоне из-за позиции Зеленского. В Госдепе же заявили, что якобы из-за плотного графика госсекретаря.