"Буковина" - "Динамо": онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины (видео)

Первый полуфиналист Кубка страны определится во Львове

В среду, 23 апреля, в Кубке Украины-2025 пройдут полуфинальные матчи. В одном из них "Буковина" во Львове примет киевское "Динамо".

Прямая видеотрансляция матча "Буковина" — "Динамо" доступна на YouTube-канале DIVISPORT. Встреча, которая состоится на стадионе "Украина", начнется в 18:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция полуфинала Кубка Украины "Буковина" — "Динамо":

"Динамо" подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Накануне Бело-синие разгромили "Оболонь" (3:0) в дерби, упрочив лидерство в чемпионате Украины. "Буковина", в свою очередь, в последней встрече Первой лиги сыграла вничью с "Полтавой" (1:1) и занимает последнее место в чемпионской группе.

Отметим, перед матчем "Буковина" — "Динамо" вспыхнул скандал, ведь перволиговой команде запретили играть дома. Примечательно, что в четвертьфинале турнира "Буковина" играла на домашней арене в Черновцах.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". К слову, Горняки пробились в 1/2 КУ-2025, минимально обыграв "Александрию" (1:0). Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру 1/2 финала КУ "Полесье" — "Шахтер", а также делился прогнозом букмекеров на эту встречу. Также на сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Полесье" — "Шахтер".