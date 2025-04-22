"Буковина" - "Динамо": где и когда бесплатно смотреть полуфинал Кубка Украины

Игру можно посмотреть сразу на нескольких бесплатных платформах

В среду, 23 апреля, в Украине прогремят полуфиналы Кубка страны по футболу сезона 2024/25. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча 1/2 финала КУ "Буковина" — "Динамо".

В прямом эфире в Украине игру "Буковина" — "Динамо" бесплатно покажет телеканал DIVISPORT. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба в Facebook. Добавим, что поединок также будет доступен для просмотра на платформе YouTube на канале "DIVISPORT".

Додамо, "Динамо" является безоговорочным фаворитом встречи. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

Отметим, перед матчем "Буковина" — "Динамо" вспыхнул скандал, ведь перволиговой команде запретили играть дома. Поединок пройдет в Львове на стадионе "Украина", начало встречи — в 16:00 по киевскому времени. Примечательно, что в четвертьфинале турнира "Буковина" играла на домашней арене в Черновцах.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". К слову, Горняки пробились в 1/2 КУ-2025, минимально обыграв "Александрию" (1:0). Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру "Полесье" — "Шахтер", а также делился прогнозом букмекеров на эту встречу. Также на сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Полесье" — "Шахтер".