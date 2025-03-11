Цена на газ в марте выросла для некоторых украинцев: сколько они заплатят

98% украинцев получают газ по фиксированной цене, однако часть львовских абонентов платит почти втрое больше

Ситуация с газоснабжением становится все сложнее, но пока абоненты проблемы на себе не ощутят. Большинство украинцев получают газ от единственного поставщика "Нафтогаз Украины". Для него действует мораторий на повышение стоимости голубого топлива до конца апреля 2025 года. "Нефтегаз Украины" на этот период установил тариф — 7,96 грн за кубометр газа.

Однако кроме "Нефтегаза Украины" в стране действует еще девять поставщиков этой коммунальной услуги. Их годовая цена или чуть меньше цены Нафтогаза, или незначительно превышает – 7,79 — 9,99 грн за кубометр газа.

Что касается месячных цен, то в марте они выросли. Поставщики просят от 8,46 до 23 грн за кубометр газа. Такие цены предлагают пять компаний в Украине, остальные четыре компании не имеют месячных тарифов. Высокую цену на газ за месяц установило в марте ООО "Львовэнергосбыт", свидетельствует инфографика "Газправды".

Цены на газ от всех поставщиков Украины.

Отметим, что газ от других газоснабжающих компаний получает 2% населения Украины. Поэтому, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года большинство украинцев будут платить фиксированную цену.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что апрель 2025 года ознаменует конец льготного периода оплаты за электроснабжение для абонентов с электро отоплением.