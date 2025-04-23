В результате атаки на пригород Киева горел роскошный гостинично-ресторанный комплекс: как он выглядел до пожара (фото, видео)

Некоторые помещения комплекса превратились в пепелище

В результате ночной атаки на Бровары пострадал гостинично-ресторанный комплекс "Петровский Бровар", который считался любимым местом отдыха многих горожан.

Согласно сообщениям ГСЧС, из-за падения обломков вражеского БПЛА на территории комплекса возник пожар, уничтоживший два отдельно стоящих здания.

"Вот так утром выглядит место в Броварах, которое ночью пострадало от вражеской атаки РФ..." – сообщают в местных пабликах. На фото видно, что домики сгорели дотла, остались только обгоревшие конструкции.

Петровский Бровар к пожару

Городской голова Броваров Игорь Сапожко подтвердил, что российские кафиры снова атаковали Киевщину ночью. "Не обошлось без разрушений и в Броварах. Пожары возникли на территории общепита и повреждены предварительно 4 дома в частном секторе", — отметил он.

По информации ГСЧС в Броварском районе, спасатели оперативно погасили пламя. Утром в городе уже приступила к работе специальная комиссия по установлению объемов убытков. Городские власти оказывают помощь по разбору разрушенных зданий и помогают жителям пострадавших домов оперативно установить окна.

В Петровской пивоварне, кроме гостиницы, оказывают услуги ресторана, организации масштабных торжественных событий, включая помпезные свадьбы.

Согласно данным сайта Booking, цены на двухместный номер стартуют от 1800 грн за ночь. Самый дорогой номер – люкс – стоит более 3700 грн. Относительно цен на другие услуги и ресторан – "Петровский бровар" является одним из самых дорогих в Броварах комплексом.

Ранее "Телеграф" писал, что появились фото и видео последствий ночного обстрела Украины. Несколько областей в огне есть пострадавшие.