Могилки уберут за вас: сколько в Украине стоит такая услуга перед поминальными днями (фото)

Набор услуг и цены у каждого предложения разный

Перед поминальными днями в Украине активизировался специфический вид услуг. Предприимчивые граждане предлагают уборку могил тем у кого не хватает на это времени.

Соответствующие объявления появились на OLX. Набор услуг и цены у каждого предложения разный. Рассмотрим данный вид бизнеса на примере двух объявлений:

Так, например, в Николаевской области за клининг на кладбище автор объявления просит от 450 гривен. Среди услуг:

Уборка могил;

покос травы, поля сорняков;

подпиливание деревьев;

отделка химией (от сорняков);

окраска ограды;

ремонт трещин памятника.

За услугу можно рассчитываться уже после выполнения работ. Мастер предоставит фотоотчет.

А вот в Киевской области за клининг просят немного больше — 600 гривен. Но и услуги отличаются. Автор одного из объявлений предлагает:

удаление кустарников, сорняков;

уборка мусора;

мойка памятников, ограждения;

окрашивание ограждения, столика, скамеек;

высадка растений;

засыпка декоративных камней.

Уборка производится как одноразово, так и на постоянной основе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе студентам предлагают работу мечты.