Укр

Могилки уберут за вас: сколько в Украине стоит такая услуга перед поминальными днями (фото)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Могилки уберут за вас: сколько в Украине стоит такая услуга перед поминальными днями (фото)

Набор услуг и цены у каждого предложения разный

Перед поминальными днями в Украине активизировался специфический вид услуг. Предприимчивые граждане предлагают уборку могил тем у кого не хватает на это времени.

Соответствующие объявления появились на OLX. Набор услуг и цены у каждого предложения разный. Рассмотрим данный вид бизнеса на примере двух объявлений:

Так, например, в Николаевской области за клининг на кладбище автор объявления просит от 450 гривен. Среди услуг:

  • Уборка могил;
  • покос травы, поля сорняков;
  • подпиливание деревьев;
  • отделка химией (от сорняков);
  • окраска ограды;
  • ремонт трещин памятника.

За услугу можно рассчитываться уже после выполнения работ. Мастер предоставит фотоотчет.

А вот в Киевской области за клининг просят немного больше — 600 гривен. Но и услуги отличаются. Автор одного из объявлений предлагает:

  • удаление кустарников, сорняков;
  • уборка мусора;
  • мойка памятников, ограждения;
  • окрашивание ограждения, столика, скамеек;
  • высадка растений;
  • засыпка декоративных камней.

Уборка производится как одноразово, так и на постоянной основе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе студентам предлагают работу мечты.

Теги:
#Украина #Работа #Пасха #Поминальные дни #Проводы