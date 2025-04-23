Могилки уберут за вас: сколько в Украине стоит такая услуга перед поминальными днями (фото)
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Набор услуг и цены у каждого предложения разный
Перед поминальными днями в Украине активизировался специфический вид услуг. Предприимчивые граждане предлагают уборку могил тем у кого не хватает на это времени.
Соответствующие объявления появились на OLX. Набор услуг и цены у каждого предложения разный. Рассмотрим данный вид бизнеса на примере двух объявлений:
Так, например, в Николаевской области за клининг на кладбище автор объявления просит от 450 гривен. Среди услуг:
- Уборка могил;
- покос травы, поля сорняков;
- подпиливание деревьев;
- отделка химией (от сорняков);
- окраска ограды;
- ремонт трещин памятника.
За услугу можно рассчитываться уже после выполнения работ. Мастер предоставит фотоотчет.
А вот в Киевской области за клининг просят немного больше — 600 гривен. Но и услуги отличаются. Автор одного из объявлений предлагает:
- удаление кустарников, сорняков;
- уборка мусора;
- мойка памятников, ограждения;
- окрашивание ограждения, столика, скамеек;
- высадка растений;
- засыпка декоративных камней.
Уборка производится как одноразово, так и на постоянной основе.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе студентам предлагают работу мечты.