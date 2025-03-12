Подорожание тарифов lifecell: сколько придется платить с 19 марта 2025 года

lifecell поднимает цены: что изменится для абонентов в марте?

Мобильный оператор lifecell объявил об изменении стоимости тарифных планов линейки "Смарт Семья". Начиная с 19 марта 2025 года абонентам придется платить больше за пакеты S, M и L.

Об этом сообщается на официальном сайте оператора lifecell.

"Смарт Семья S"

Было : 375 грн/4 недели

Будет : 450 грн/4 недели

Пакет услуг : 20 ГБ интернета, 500 мин на все номера по Украине, безлимит на lifecell, 500 SMS

"Смарт Семья M"

Было : 425 грн/4 недели

Будет : 500 грн/4 недели

Пакет услуг : 30 ГБ интернета, 750 мин на все номера, безлимит на lifecell, 1000 SMS

"Смарт Семья L"

Было : 500 грн/4 недели

Будет : 600 грн/4 недели

Пакет услуг : 50 ГБ интернета, 1500 мин на все номера, безлимит на lifecell, 1500 SMS

Как сэкономить?

До 18 марта 2025 г. (включительно) абоненты могут зафиксировать старую цену благодаря услуге "Тарифная подписка". Она позволяет заранее оплатить до 12 пакетов услуг по действующим ценам, получив скидку до 15%.

Для подключения наберите: *490#

Изменения тарифов коснутся всех пользователей, поэтому тем, кто хочет сэкономить, следует воспользоваться возможностью оплаты вперед.

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