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Смена мобильного оператора бесплатно? В Украине могут отменить плату за перенос номера

Автор
Елена Завальнюк
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Перенос номеров мобильной связи (MNP)
Перенос номеров мобильной связи (MNP). Фото Коллаж "Телеграфа"

Бесплатное изменение оператора: когда отменится плата за перенос номера.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), инициировала изменения в порядок переноса номеров мобильной связи (MNP). Главное предложение – сделать эту услугу бесплатной для всех абонентов.

Как сообщает издание МЕТА, проект соответствующего постановления был принят на заседании комиссии в четверг, 6 марта. Документ предусматривает, что мобильные операторы не будут взимать дополнительную плату за новую SIM-карту при переходе к другому оператору.

Как сейчас работает перенос номера?

В настоящее время украинские мобильные операторы требуют от абонентов приобретения новой SIM-карты при смене оператора с сохранением номера.

  • Киевстар предлагает абонентам подписки купить SIM-карту, а для контрактных клиентов выдает ее бесплатно.
  • Vodafone позволяет переносить номер, если пользователь приобретет стартовый пакет с тарифным планом.
  • Lifecell дает возможность получить eSIM бесплатно, но для физических SIM-карт необходимо приобрести стартовый пакет.

Что еще изменится в процедуре переноса номера?

Кроме отмены платы за SIM-карту, проект постановления предусматривает:

  • Единый подход к подаче заявлений на перенос номера.
  • Возможность оперативного отказа от перенесения номера в течение половины установленного срока (1 день).
  • Ускоренное принятие решений при масштабных кибератаках или авариях на сетях операторов.

По данным НКЭК, за последние восемь месяцев количество перенесенных номеров выросло вдвое. С начала запуска услуги в мае 2019 года на новых операторов со своим номером перешли около миллиона абонентов.

Ранее "Телеграф" писал о том, почему операторы меняют тарифы и как избежать неприятных сюрпризов.

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