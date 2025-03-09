Смена мобильного оператора бесплатно? В Украине могут отменить плату за перенос номера

Бесплатное изменение оператора: когда отменится плата за перенос номера.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), инициировала изменения в порядок переноса номеров мобильной связи (MNP). Главное предложение – сделать эту услугу бесплатной для всех абонентов.

Как сообщает издание МЕТА, проект соответствующего постановления был принят на заседании комиссии в четверг, 6 марта. Документ предусматривает, что мобильные операторы не будут взимать дополнительную плату за новую SIM-карту при переходе к другому оператору.

Как сейчас работает перенос номера?

В настоящее время украинские мобильные операторы требуют от абонентов приобретения новой SIM-карты при смене оператора с сохранением номера.

Киевстар предлагает абонентам подписки купить SIM-карту, а для контрактных клиентов выдает ее бесплатно.

предлагает абонентам подписки купить SIM-карту, а для контрактных клиентов выдает ее бесплатно. Vodafone позволяет переносить номер, если пользователь приобретет стартовый пакет с тарифным планом.

позволяет переносить номер, если пользователь приобретет стартовый пакет с тарифным планом. Lifecell дает возможность получить eSIM бесплатно, но для физических SIM-карт необходимо приобрести стартовый пакет.

Что еще изменится в процедуре переноса номера?

Кроме отмены платы за SIM-карту, проект постановления предусматривает:

Единый подход к подаче заявлений на перенос номера.

Возможность оперативного отказа от перенесения номера в течение половины установленного срока (1 день).

Ускоренное принятие решений при масштабных кибератаках или авариях на сетях операторов.

По данным НКЭК, за последние восемь месяцев количество перенесенных номеров выросло вдвое. С начала запуска услуги в мае 2019 года на новых операторов со своим номером перешли около миллиона абонентов.

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