Увеличение налога на недвижимость в 2025 году: что важно знать владельцам квартир и домов

Кто и сколько будет платить налог на недвижимость в 2025 году.

С 2025 года в Украине повышен налог на недвижимость. Если в 2024 году ставка за каждый "лишний" квадратный метр составляла до 100,5 грн, то теперь — 106,5 грн.

Это максимальная ставка, которая может варьироваться в зависимости от города. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Для кого обязателен налог:

Владельцы квартир площадью от 60 кв. м и домов от 120 кв. м.

Если в собственности есть и квартира и дом, налог уплачивается за суммарную площадь свыше 180 кв. м.

Дополнительный фиксированный налог:

Для квартир свыше 200 кв. м или зданий свыше 600 кв. м – 25 тысяч гривен в год.

Как рассчитывается налог:

Налог составляет до 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадрат.

В 2025 году расчет будет происходить за 2024 год, когда минимальная зарплата составляла 7100 грн, поэтому максимальная ставка — 106,5 грн/кв. м.

Особенность в случае общей собственности:

Если недвижимость принадлежит нескольким совладельцам, то налог рассчитывается отдельно для каждого. К примеру, если квартира на 150 кв. м поделена между тремя собственниками, налог не будет взиматься, поскольку каждый имеет льготный лимит в 60 кв. м.

Собранные средства поступают в местный бюджет. Местные советы также вправе изменять ставку и устанавливать собственные льготы.

Ранее Телеграф писал о том, что в Украине появится новый налог для водителей: кому придется заплатить кругленькую сумму.