Богачам повезло: еще меньше владельцев роскошных авто будут платить дополнительный налог в 2025 году

В списке нет многих дорогих брендов и моделей

Министерство экономики Украины опубликовало новый перечень автомобилей, подлежащих транспортному налогу в 2025 году. В этом году список сократился почти на 120 моделей по сравнению с 2024 годом.

Владельцам роскошных авто придется уплатить 25 тысяч гривен транспортного налога за автомобили, которые младше пяти лет и стоят более 3 миллионов гривен. Под налогообложение согласно документу попадают престижные марки мировых автопроизводителей. Правда, не все.

В перечень вошли автомобили таких брендов: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce и Toyota. Здесь нет ни одного McLaren, Ferrari, Alpina и многих других брендов и моделей, которые ездят по городам и селам Украины.

Полный список можно просмотреть здесь:

Критерии для начисления налога просты:

средняя рыночная стоимость авто превышает 3 миллиона гривен;

возраст автомобиля не больше 5 лет с момента выпуска.

Как платить транспортный налог?

Физические лица получают официальное уведомление от налоговой службы. После получения документа у них есть 60 дней для оплаты. Можно рассчитаться через банки, платежные сервисы или электронную налоговую систему.

Юридические лица самостоятельно рассчитывают сумму и уплачивают квартальными платежами до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

За просрочку предусмотрены штрафные санкции:

до 30 дней — 10% от суммы (2500 гривен);

более 30 дней — 20% от суммы (5000 гривен);

возможна блокировка активов при большой задолженности.

Важно, что учитывается именно среднерыночная стоимость, а не цена покупки. Определяющим критерием является год выпуска автомобиля, а не дата первой регистрации. А если автомобиль достиг пятилетнего возраста в течение года, налог уплачивается только за месяцы до этой даты

Проверить, подпадает ли ваш автомобиль под налогообложение, можно на официальном сайте Министерства экономики. Достаточно ввести марку, модель и год выпуска – система автоматически рассчитает.

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