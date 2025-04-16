Нужно ли платить налоги с переводов на карту от родственников: в налоговой объяснили

Новые правила вызвали вопросы у украинцев

Денежные поступления на счет физического лица от родственников не подлежат налогообложению. Это касается как банковских переводов, так и наличных подарков.

Это подтвердила Государственная налоговая служба в ответе на информационный запрос "Телеграфа". В ГНС отметили, что раздел IV Налогового кодекса не предусматривает никаких ограничений на перевод средств между родственниками.

К членам семьи первой степени родства относятся родители, дети (включая усыновленные), муж или жена; ко второй ступени — родные братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

В то же время переводы от лиц, не являющихся родственниками, считаются доходом и облагаются налогом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в фискальной службе подтверждают, что осуществляют мониторинг маркетплейсов и социальных сетей. Как пояснили в Государственной налоговой службе, продажа личного имущества граждан, в частности через платформы OLX, Prom и другие, не является объектом налогового контроля. Речь идет о разовых транзакциях, не имеющих признаков предпринимательской деятельности.