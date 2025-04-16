На "уклонистов" с OLX началась охота: налоговая объяснила, когда украинцам следует отчитываться за доходы с маркетплейсов

В фискальной службе признаются, что действительно мониторят маркетплейсы и соцсети

Продажа индивидуального имущества (личных вещей) на платформах маркетплейсов, таких как OLX, Prom и других, не является объектом контроля со стороны Государственной налоговой службы (ГНС). Об этом говорится в ответе ГНС на информационный запрос "Телеграфа".

Что с продажами в сети?

По информации налоговиков, такая деятельность не расценивается как основание финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства. Более того, Налоговый кодекс вообще не содержит отдельного порядка налогообложения операций по продаже физическими лицами личного имущества.

Ответ ГНС

Ответ ГНС

Ответ ГНС

Ситуация меняется, если гражданин продает товары систематически с целью получения прибыли. Следовательно, ГНС разграничивает несистематические продажи собственных подержанных вещей и системную предпринимательскую деятельность по продаже товаров гражданами на маркетплейсах и в социальных сетях.

Что такое "системная предпринимательская деятельность"? В понимании налоговиков:

"Предпринимательской деятельностью можно считать совокупность постоянно или систематически осуществляемых действий по производству материальных и нематериальных благ, реализации товаров, выполнения работ или предоставления услуг с целью получения прибыли", — объясняет ГНС, ссылаясь на Хозяйственный кодекс.

И именно такой вид деятельности считается предпринимательством и подлежит налогообложению. В частности, фискальная служба отмечает:

"Пока только продавцы, осуществляющие системную продажу товаров в течение значительного промежутка времени с целью получения доходов, являются объектом контроля со стороны ГНС на предмет декларирования доходов", — говорится в ответе на запрос.

Как же налоговики находят таких предпринимателей, которые, очевидно, не спешат "светиться"? В фискальной службе признаются, что действительно мониторят маркетплейсы и соцсети, чтобы выявлять систематически продающих товары без регистрации предпринимательской деятельности.

"Органы ГНС проводят мониторинг маркетплейсов и социальных сетей с целью установления физических лиц, которые, пренебрегая обязанностью регистрации предпринимательской деятельности, осуществляют системную продажу товаров в течение значительного промежутка времени с целью получения доходов, не платя при этом налогов", — подчеркнули в ГНС.

Кроме того, с 1 марта 2025 года обязательным реквизитом расчетного документа является информация о получателях денежных переводов за реализуемый товар.

"Налоговая служба на постоянной основе осуществляет анализ этих данных, отраженных в электронных копиях расчетных документов в системе учета РРО", — объясняют фискалы.

Такой контроль введен не для того, чтобы "кошмарить" честных предпринимателей.

"Этот анализ не преследует цель осуществления тотального контроля и применения значительных сумм штрафных (финансовых) санкций, а направлен исключительно на вывод из "тени" части расчетов при продаже товаров, в том числе продажа которых происходит на различных платформах, маркетплейсах, или с помощью почтовых операторов", — заверили в ГНС.

Что с денежными переводами?

Денежные поступления на банковский счет физического лица от родственников не подлежат налогообложению.

"Разделом IV Кодекса, не предусмотрены нормы, устанавливающие ограничения на перевод средств между родственниками", — подчеркнули в ГНС.

Согласно Налоговому кодексу, членами семьи первой степени родства считаются родители, дети (включая усыновленные), муж или жена. Второй степени – родные братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Но! Денежные подарки (в том числе и наличные) от других лиц могут рассматриваться как доход и облагаться налогом:

5% — если переводы осуществляет лицо, не являющееся родственником;

18% — если даритель является нерезидентом Украины (независимо от того, родственник или нет);

Во всех вариантах также применяется 5% военного сбора.