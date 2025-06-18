В 2024 году "Дарница" увеличила заработки на государственных тендерах более чем вдвое

В 2024 году фармацевтическая фирма "Дарница" заработала на государственных тендерах 196 млн грн — это более чем вдвое превышает показатель предыдущего года.

Об этом свидетельствуют данные портала Opendatabot со ссылкой на систему Prozorro.

Больше всего компания заработала на поставке лекарственных средств военным учреждениям. В частности, по данным Opendatabot, только Главному военному клиническому госпиталю компания поставила лекарства на сумму 62 млн грн.

За 5 месяцев 2025 года доход "Дарницы" от участия в гостендерах составил 48 млн грн.

Как сообщалось, по итогам 2024 года чистый доход фармацевтической фирмы "Дарница" составил 6,9 млрд грн. Чистая прибыль — 377 млн грн.

В 2023 году чистая прибыль превысила 1,3 млрд грн.