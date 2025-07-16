"Интерпайп" инвестирует 120 млн долларов в модернизацию производства железнодорожной продукции до 2032 года

Основные проекты – новая линия термической обработки, расширение мощностей по финишной обработке колес и осей, а также модернизация инфраструктуры цехов

Украинская промышленная компания "Интерпайп" планирует инвестировать 120 миллионов долларов в модернизацию мощностей по производству железнодорожной продукции.

Такую инвестиционную программу модернизации железнодорожного дивизиона до 2032 года компания презентовала на прошедшей в Риме на прошлой неделе Ukraine Recovery Conference 2025, передает ЦТС.

Основные проекты – это строительство новой линии термической обработки, расширение мощностей по финишной обработке колес и осей, а также модернизация инфраструктуры цехов.

Как сообщил директор по продуктам и ресурсам "Интерпайп" Виталий Суета, долгосрочная стратегия компании заключается в увеличении доли на рынке пассажирских колес.

"Имея прочные позиции в грузовом сегменте, эта инвестпрограмма позволит "Интерпайпу" расширить продуктовый портфель. В пассажирском сегменте каждый поезд имеет собственную конструкцию колеса, что может требовать разработки отдельного процесса производства. Более того, каждый проект обязательно будет иметь мощную экологическую составляющую — от сокращения выбросов CO2 до повышения энергоэффективности во всех наших операциях. Мы укрепляем наши экспортные позиции благодаря абсолютно новому уровню качества", — подчеркнул топ-менеджер.

Ранее издание Forbes-Ukraine сообщало, что для увеличения доли на рынке пассажирских колес "Интерпайп" намерен расширять сотрудничество с национальными операторами железных дорог стран Европы, в частности, испанской Renfe, французской SNCF и итальянской Trenitalia, а также завершить сертификацию в мировых вагоностроительных корпорациях, таких как Siemens, Alstom, Stadler.