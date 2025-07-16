"Інтерпайп" інвестує 120 млн доларів у модернізацію виробництва залізничної продукції до 2032 року

Основні проєкти — нова лінія термічної обробки, розширення потужностей з фінішної обробки коліс і осей, а також модернізація інфраструктури цехів

Українська промислова компанія "Інтерпайп" планує інвестувати 120 мільйонів доларів у модернізацію потужностей з виробництва залізничної продукції.

Таку інвестиційну програму модернізації залізничного дивізіону до 2032 року компанія презентувала на Ukraine Recovery Conference 2025, яка пройшла у Римі минулого тижня, передає ЦТС.

Основні проєкти — це будівництво нової лінії термічної обробки, розширення потужностей з фінішної обробки коліс і осей, а також модернізація інфраструктури цехів.

Як повідомив директор з продуктів та ресурсів "Інтерпайп" Віталій Суєта, довгострокова стратегія компанії полягає у збільшенні частки на ринку пасажирських коліс.

"Маючи міцні позиції у вантажному сегменті, ця інвестпрограма дозволить "Інтерпайпу" розширити продуктовий портфель. У пасажирському сегменті кожен поїзд має власну конструкцію колеса, що може вимагати розробки окремого процесу виробництва. Щобільше, кожен проєкт обов’язково матиме потужну екологічну складову — від скорочення викидів CO2 до підвищення енергоефективності в усіх наших операціях. Ми зміцнюємо наші експортні позиції завдяки абсолютно новому рівню якості", — підкреслив топменеджер.

Раніше видання Forbes-Ukraine повідомляло, що для збільшення частки на ринку пасажирських коліс "Інтерпайп" має намір розширювати співпрацю з національними операторами залізниць країн Європи, зокрема, іспанською Renfe, французькою SNCF та італійською Trenitalia, а також завершити сертифікацію у світових вагонобудівних корпораціях, таких як Siemens, Alstom, Stadler.