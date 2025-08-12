Миру грозит глобальный экономический кризис? Аналитик назвал плюсы и минусы для Украины

Вероятность кризиса оценивается в 35-40%, чего раньше никогда не было

В конце 2025 — начале 2026 года миру очень вероятно грозит взрыв нового экономического кризиса. Он приведет к усложнению в получении кредитных средств Украиной, но выход все же есть.

Об этом соучредитель Украинского института будущего, экономист Анатолий Амелин пишет на своей странице в Facebook. Он напомнил, что за последние 30 лет мир пережил ряд кризисов:

Азиатский (1997–1998);

Дефолт России (1998);

"Дотком-пузырь" (2000-2002);

Глобальный финансовый кризис (2007-2009);

Долговый кризис в Еврозоне (2010-2012);

Обвал нефтяного рынка (2014-2016);

COVID-шок (2020);

Банковский стресс в США и Европе (2023).

По словам экономиста, общими чертами этих кризисов были стремительный рост кредитования и переоценка активов, дефициты текущих счетов и большие краткосрочные внешние долги, зависимость от дешевого финансирования, недостаточный контроль за рисками в небанковском секторе (NBFI), усиление внешних шоков (политических, торговых, геополитических).

Эксперт добавил, что основными сигналами надвигающегося экономического кризиса являются:

По мнению соучредителя Украинского института будущего, дополнительными индикаторами надвигающегося кризиса являются:

Индекс Баффета (Warren Buffett Indicator) – соотношение рыночной капитализации акций к ВВП (уровни >150% исторически сигнализируют о переоценке рынка. Индекс Баффета сегодня около 165%, что указывает на переоценку;

CAPE Shiller P/E – циклически скорректированное соотношение цены к прибыли (высокие значения >30 — повышенный риск коррекции). Значение сегодня около 32,1 — указывает на высокую стоимость рынка;

Индекс финансовых условий (FCI) от Goldman Sachs или Chicago Fed — ужесточение условий свидетельствует о росте стресса;

Индекс волатильности (VIX) — прыжки выше 30–35 часто предшествуют периодам турбулентности;

Спред TED (разница между ставками LIBOR/3m USD и доходностью T-bills) — рост свыше 50–60 б.п. указывает на недоверие в межбанковском кредитовании.

Анатолий Амелин оценил вероятность кризиса сейчас. Он пишет, что, по оценке экспертов, в горизонте 12–18 месяцев вероятность глобального финансового кризиса оценивается на уровне 30–45%.

Основные триггеры: резкое замедление США и ЕС; обострение торговых войн; углубление проблем Китая и кризис ликвидности в NBFI.

Аналитик отметил, что это не 100%, однако вероятность предыдущих кризисов за шесть месяцев до их наступления была еще ниже:

Азиатский кризис (1997) — около 20-25%;

Дефолт России (1998) — около 15-20%;

Глобальный финансовый кризис (2008) — около 30–35%;

Еврокризис (2010-2012) — около 25-30%;

COVID-шок (2020) — почти 0%;

Банковский стресс в США (2023) — около 10–12%.

Экономист предположил, что базовый сценарий, скорее всего, будет таким:

IV кв. 2025 — II кв. 2026: рост волатильности → падение инвестиций → отток капитала с развивающихся рынков → коррекция рынков на 15–20% → дефолты высокорисковых облигаций до 4–5% → смягчение монетарной политики центробанками.

По мнению аналитика, хорошо, что в Украине нет пузырьков и фондового рынка. А доля кредитов в экономике самая низкая в Европе. Однако для восстановления Украины деньги привлекать будет еще труднее. Поэтому у нас есть только один выход:

"Делать быстрые глубокие реформы для улучшения условий ведения бизнеса и улучшения экономических свобод. Даже, если война еще продолжается", — подытожил Анатолий Амелин.

Напомним, Украина хочет взять у Польши многомиллионный кредит на покупку оружия.