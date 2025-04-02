Будет ли мировой финансовый кризис? как новые пошлины США ударят по экономике, — Reuters

Глава Банка Японии предупредил о последствиях торговой политики США.

США готовятся к введению новых тарифов, что может иметь серьезные последствия для мировой торговли, заявил глава Банка Японии Кадзуо Уэда. За несколько часов до официального объявления президентом Дональдом Трампом нового пакета взаимных пошлин, Уэда выразил обеспокоенность их влиянием на мировую экономику.

Как сообщает издание Reuters, ожидается, что США введут дополнительные пошлины на импорт стали, алюминия и товаров из Китая. Трамп неоднократно угрожал введением новых тарифов, хотя некоторые из них в прошлом были отменены или отложены.

Глобальные последствия торговой политики США

Уеда подчеркнул, что тема американских пошлин будет обсуждаться на встрече финансовых лидеров G20 в Вашингтоне. По его словам, влияние этих решений является неопределенным, но потенциально серьезным для мировой торговли.

"Введение новых тарифов может оказать значительное влияние на международную торговлю. Кроме того, последствия для потребительских настроений и расходов компаний остаются непредсказуемыми", – отметил Уэда в выступлении перед японским парламентом.

Возможные последствия для США

Повышение таможенных пошлин, по прогнозам аналитиков, может стимулировать инфляцию в США в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе высокие тарифы могут затормозить экономический рост и ослабить темпы повышения цен.

Реакция рынка и перспективы

Ожидается, что глобальные пошлины США вступят в силу немедленно, включая 25% налог на импорт автомобилей с 3 апреля.

Из-за ожиданий новых тарифов в марте замедлилась производственная активность во многих странах, включая Японию, Великобританию и США. Это подтверждают результаты последних экономических опросов.

Финансовые лидеры планируют обсудить последствия таких ограничений на весенних встречах МВФ и G20, которые пройдут в ближайшие недели.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Сенате США представлен законопроект по масштабным пошлинам против российских энергоносителей, которые могут быть введены в случае отказа Кремля от мирных переговоров, или в случае нарушения россиянами потенциального мирного соглашения с Украиной. Соавторы законопроекта – республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль, под документом поставили подписи еще 50 сенаторов – по 25 от обеих партий, Республиканской и Демократической.