Світу загрожує глобальна економічна криза? Аналітик назвав плюси і мінуси для України
Імовірність кризи оцінюється у 35-40%, чого раніше ніколи не було
Наприкінці 2025-го — початку 2026 року світу дуже ймовірно загрожує вибух нової економічної кризи. Вона призведе до ускладнення отримання кредитних коштів Україною, але вихід все ж є.
Про це співзасновник Українського інституту майбутнього, економіст Анатолій Амелін пише на своїй сторінці у Facebook. Він нагадав, що за останні 30 років світ пережив низку криз:
- Азійську (1997–1998);
- Дефолт Росії (1998);
- "Дотком-бульбашку" (2000–2002);
- Глобальну фінансову кризу (2007–2009);
- Боргову кризу в Єврозоні (2010–2012);
- Обвал нафтового ринку (2014–2016);
- COVID-шок (2020);
- Банківський стрес у США та Європі (2023).
За словами економіста, спільними рисами цих криз були: стрімке зростання кредитування та переоцінка активів, дефіцити поточних рахунків і великі короткострокові зовнішні борги, залежність від дешевого фінансування, недостатній контроль за ризиками у небанківському секторі (NBFI), посилення зовнішніх шоків (політичних, торгових, геополітичних).
Експерт додав, що основними сигналами насування економічної кризи є:
- Інверсія кривої прибутковості США (2s/10s, 3m/10y) — історично передвісник рецесій;
- Інверсія кривої прибутковості США (2s/10s, 3m/10y): -0,45 п.п. та -0,90 п.п. — сигнал попередження;
- Сповільнення глобального зростання до ~2,3% у 2025 р;
- Триваюча криза нерухомості у Китаї та боргові ризики LGFV;
- Торгові бар’єри та ескалація тарифів;
- Уразливості у високоризиковому кредитному сегменті та NBFI.
На думку співзасновника Українського інституту майбутнього, додатковими індикаторами насування кризи є:
- Індекс Баффета (Warren Buffett Indicator) – співвідношення ринкової капіталізації акцій до ВВП (рівні >150% історично сигналізують про переоцінку ринку. Індекс Баффета сьогодні близько 165%, що вказує на переоцінку;
- CAPE Shiller P/E – циклічно скориговане співвідношення ціни до прибутку (високі значення >30 – підвищений ризик корекції). Значення сьогодні близько 32,1 — вказує на високу вартість ринку;
- Індекс фінансових умов (FCI) від Goldman Sachs чи Chicago Fed – посилення умов свідчить про зростання стресу;
- Індекс волатильності (VIX) – стрибки вище 30–35 часто передують періодам турбулентності;
- Спред TED (різниця між ставками LIBOR/3m USD та прибутковістю T-bills) – зростання понад 50–60 б.п. вказує на недовіру у міжбанківському кредитуванні.
Анатолій Амелін оцінив ймовірність кризи зараз. Він пише, що, за оцінкою експертів, у горизонті 12–18 місяців імовірність глобальної фінансової кризи оцінюється на рівні 30–45%.
Основні тригери: різке уповільнення США та ЄС; загострення торговельних воєн; поглиблення проблем Китаю та криза ліквідності в NBFI.
Аналітик зауважив, що це не 100%, однак ймовірність попередніх криз за шість місяців до їхнього настання була ще нижчою:
- Азійська криза (1997) — близько 20–25%;
- Дефолт Росії (1998 )— близько 15–20%;
- Глобальна фінансова криза (2008) — близько 30–35%;
- Єврокриза (2010–2012): близько 25–30%;
- COVID-шок (2020) — майже 0%;
- Банківський стрес у США (2023) — близько 10–12%.
Економіст припустив, що базовий сценарій, скоріш за все, буде таким:
IV кв. 2025 – II кв. 2026: зростання волатильності → падіння інвестицій → відтік капіталу з ринків, що розвиваються → корекція ринків на 15–20% → дефолти високоризикових облігацій до 4–5% → пом’якшення монетарної політики центробанками.
На думку аналітика, добре, що в Україні нема бульбашок і фондового ринку. А частка кредитів в економіці найнижча у Європі. Однак для відновлення України гроші залучати буде ще важче. Тому ми маємо тільки один вихід:
"Робити швидкі глибокі реформи за для покращення умов ведення бізнесу і покращення економічних свобод. Навіть, якщо війна ще триває", — підсумував Анатолій Амелін.
